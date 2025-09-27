Ruso Zamogilny es reventado por ‘exigir’ que se jugara el Puebla vs Chivas sin importar las condiciones

Finalmente el Puebla vs Chivas Rayadas del Guadalajara se aplazó, tras la espera por ver si se daba inicio con el partido, después de hora y media de retraso debido a la lluvia intensa registrada en los alrededor del Estadio Cuauhtémoc.

La demora causó diversas críticas; sin embargo, el que se llevó los reflectores fue el Ruso Zamogilny quien aseguró que se tenía que jugar sin importar el fangoso terreno de juego que presentaba la cancha del inmueble en La Angelópolis.

Estadio Cuauhtémoc l IMAGO7

Fue a través de un posteo en sus cuenta de X que el comentarista de TUDN resaltó que era suficiente cambiarse los zapatos para que el espectáculo iniciara: “Dale carajo… Botines de 6 tachones bien altos y que te juegue”.

Posteo de Ruso Zamogilny l CAPTURA

¿Cuáles fueron los comentarios?

Su posteo no cayó de la mejor manera entre los aficionados y rápidamente reaccionaron en contra de su postura ante el futbol moderno y los comentarios no se hicieron esperar sobre el exjugador de ‘La Franja’ del Puebla.

“Ruso, el futbol no se juega a la misma velocidad de los años 80’s, no queremos jugadores lesionados y la gente que pagó boleto merece un verdadero espectáculo, lo mejor fue que se reprogramara”, “Tú lo hubieras jugado porque no valías ni un millón de pesos, boludo”, El mejor escenario para talentosos como tú…”.

Comentarios al Ruso l CAPTURA

Partido reprogramado

La Liga MX finalmente determinó que se cancelara el encuentro al menos para esta noche y programarse antes de las 24 horas así lo expresó un comunicado de la liga resaltando el inicio del juego a las 17:00 hrs del siguiente día.

Cabe mencionar, que con la oficialización del juego a realizarse a las 17:00 hrs, ahora habrá hasta tres partidos en simultáneo Pachuca vs Atlético San Luis en el Hidalgo, Atlas vs Necaxa en el Jalisco y Puebla vs Chivas en el Cuauhtémoc.

Aunque también resaltar que cada partido tendrá su respectiva televisora y desde ese punto de vista no tendrán problemas en transmitir los correspondientes duelos para abrir la continuación de la cartelera en la Jornada 11.



Partido reprogramado entre Puebla y Chivas l IMAGO7