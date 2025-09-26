Así va la tabla de posiciones del Apertura 2024 de la Liga MX en su J11

Arrancó la Jornada 11 del Apertura 2025 en la frontera entre los Bravos de Juárez y el León, donde los fronterizos siguen en plan grande tras imponerse con marcador de 2-0 sobre ‘La Fiera’ que sigue en caída libre en el torneo.

Los Bravos se irían al frente por conducto de Óscar Estupiñán desde los once pasos, antes de la culminación de la primera parte. Para el complemento llegaría José Luis Rodríguez para finiquitar el resultado.

Bravos de Juárez l IMAGO7

FC Juárez ligaron su segunda victoria consecutiva luego de que a media semana vencieran 3-1 a los Pumas para seguir sumando unidades para llegar a las 18 unidades, y por ahora se metieron al sexto puesto con cinco victorias, tres empates y tres derrotas.

Cabe mencionar, que el juego que se tenía previsto a jugarse en La Angelópolis entre Puebla y Chivas tuvo que ser reprogramado después de una larga espera para poder dar inicio al juego que finalmente no se logró a efectuar.

Estadio Cuauhtémoc l IMAGO7

¿Cómo van los primeros lugares?

Cruz Azul llega a esta Jornada 11 como líderes después de haberla retomada a media semana, con 24 unidades La Máquina en sellar con antelación su presencia en la Fiesta Grande, en segundo puesto aparece el Toluca 22 unidades que aterrizan tras golear a los Rayados del Monterrey.

Por su parte, los Rayados bajaron hasta el tercer puesto con 22 unidades tras concretar su segundo tropezón dentro del Apertura 2025, América es cuarto con 21 puntos y finalmente Tigres completa el top cinco con 19.

Cruz Azul sigue mandando l IMAGO7

Partidos interesante en la J11

El partido más esperado para la Jornada 11 es el Clásico Capitalino donde el América recibirá en el Estadio Ciudad de los Deportes a los Pumas; los azulcremas buscan su segunda victoria al hilo tras imponerse al Atlético San Luis.

América festejando gol l IMAGO7

Otro de los cotejos importantes es el Rayados contra Santos Laguna, una rivalidad norteña que ha destacado en el paso de los torneos y para cerrar con broche de oro Cruz Azul y su visita a los Xolos de Tijuana.

