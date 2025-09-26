Cantante Guerrero arremete contra cuerpo arbitral del Puebla vs Chivas

El encuentro entre el Puebla y las Chivas Rayadas de Guadalajara se alargó lo más que se pudo para su inicio debido a la lluvia intensa presentada en La Angelópolis y la resaca que sufrió el Estadio Cuauhtémoc en busca de jugarse sí o sí.

Sin embargo, pese a haberse calmado la lluvia las condiciones de la cancha quedó con graves afectaciones e incluso el cuerpo arbitral tenían el claro mensaje de dar el silbatazo inicial tras más de hora y media de retraso que terminó por reprogramarse.

Estadio de Puebla l IMAGO7

Parte de cuerpo arbitral se vio hablando los protagonistas y especialmente con integrante del cuerpo técnico del Puebla que se rehusaba a comenzar el juego en esas condiciones incluso mostrando que el balón no botaba.

Tras las pésimas situaciones del terreno de juego Fernando Guerrero, El Cantante Guerrero arremetió sobre la espera cuando la propia cancha reflejaba no estar en las condiciones considerables y sobre todo para salvaguardar la integridad física de los jugadores.

“La cancha del Puebla vs Chivas está anegada para jugar y el principio principal de la regla es “cuidar la integridad física de los jugadores ". ¿De donde sacan los árbitros que botando el balón se puede jugar? Eso que tiene que ver con la integridad del jugador”, expresó en su cuenta X.

Cantante Guerrero lanzó l CAPTURA

Partido reprogramado

Después de una larga espera de suspenso finalmente la Liga BBVA MX determinó el aplazamiento del encuentro para el 27 de septiembre: “Debido a la tormenta eléctrica y lluvia constante en la zona del Estadio Cuauhtémoc, el partidos de la Jornada 11 entre los clubes Puebla y Guadalajara, a disputarse originalmente esta noche, será reprogramado.”

Árbitro con cuerpo técnico del Puebla l CAPTURA

¿Por qué se reprogramó?

De acuerdo al comunicado emitido por la Liga MX resalta la situación que derivó aplazarlo al día siguiente: “La determinación, tomada en conjunto con Protección Civil, priorizando siempre la integridad de todos los presentes en estadio”.

“Clubes, aficionados y cuerpo arbitral, se encuentran sustentada en los Artículos 41 y 42 del Reglamento de Competencia que indican la suspensión de partidos por “causa de fuerza mayor” y su reprogramación dentro de las 24 horas siguientes”, menciona.



Puebla l IMAGO7