Julián Quiñones se luce con golazo y le da la victoria a Al Qadsiah

La Liga Profesional Saudí tiene un nuevo sublíder y el protagonista es Julián Quiñones. El delantero de la Selección Mexicana marcó el gol que le dio la victoria al Al Qadisah, resultado que posiciona al club en la segunda plaza, solo por detrás del Al-Nassr.

El encuentro se resolvió en la segunda mitad, cuando Quiñones aprovechó un balón largo al minuto 50. Con potencia y velocidad dejó atrás a su marcador, controló con la pierna derecha y definió con un zurdazo inalcanzable para el portero rival.

Tercer gol y gran momento

El tanto fue suficiente para que el Al Qadisah asegurara los tres puntos y escalara en la tabla general, confirmando su buen inicio de campaña en el futbol árabe. El equipo mantiene regularidad y sueña con pelear de cerca con los clubes más poderosos del torneo.

Para Quiñones, el gol significa su tercera anotación en la temporada, consolidándose como uno de los atacantes más efectivos en el campeonato. El exjugador de Atlas y América continúa demostrando su capacidad de adaptación y su olfato goleador.

Julián Quiñones | @AlQadsiahEN

¿Emula la temporada pasada?

La temporada pasada para Julián Quiñones fue de ensueño, pues estuvo muy cerca de ser Campeón de Goleo en Arabia. El atacante nacionalizado mexicano cerró la campaña con 20 goles, apenas cinco menos que Cristiano Ronaldo, quien terminó como líder.

Ese registro ofensivo colocó a Quiñones como uno de los extranjeros más determinantes en el campeonato. Su rendimiento llamó la atención no solo por la cantidad de goles, sino por su constancia en los partidos clave con Al Qadisah.

Julián Quiñones | @AlQadsiahEN

El presente torneo parece encaminarse por la misma línea. Con tres goles ya en su cuenta, el delantero mexicano sigue compitiendo con nombres de talla mundial como Joao Félix y el propio Cristiano, demostrando que tiene nivel para pelear entre los mejores.

De esta forma, Julián Quiñones no solo sostiene el sueño de consolidar al Al Qadisah en la parte alta de la liga, sino también el reto personal de escribir su nombre en la historia reciente del futbol saudí como uno de los goleadores más consistentes.

Julián Quiñones | @AlQadsiahEN