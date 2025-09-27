Juventus rescata un punto ante una gran Atalanta

El conjunto de la Vecchia Signora estuvo al frente en los últimos minutos del partido

Juventus rescata un punto ante una gran Atalanta
Juventus logró empatar | AP
Emiliano Arias Pacheco
27 de Septiembre de 2025

La Juventus dejó escapar puntos importantes en su búsqueda por el liderato de la Serie A. El equipo de Igor Tudor empató en los últimos instantes al Atalanta, equipo que aún se mantiene invicto en el campeonato italiano.

La Vecchia Signora comenzó el partido con una gran intensidad y logró cerrar espacios en la salida, lo que generó ocasiones tempranas en el partido. Apenas al 2’, Pierre Kalulu mandó un remate de cabeza al palo.

Acciones del partido | AP
Acciones del partido | AP

El acechó Bianconeri continuó con Teun Koopmeiners, quien realizó una gran jugada un minuto después, pero no logró abrir el marcador. El conjunto de Bérgamo se mostró perdido en esos primeros instantes, y no pudo emparejar la situación en los primeros momentos del partido.

Sin embargo, minutos antes del fin del primer tiempo, el equipo de La Dea abrió el marcador gracias a una gran jugada de Sulemana. El futbolista de Ghana recuperó el balón cerca del mediocampo y, con una gran técnica individual, se sacó un par de jugadores de encima. El africano definió cruzado y logró vencer a Michele Di Gregorio.

Acciones del partido | AP
Acciones del partido | AP

Segundo tiempo con intenciones de los Bianconeros

Aunque en la segunda mitad Atalanta se acercó con gran poder en los primeros minutos, el complemento terminó por ser Bianconeri. La Juventus comenzó a atacar con todo y sus mejores hombres a la ofensiva.

La Dea trató de defender el arco de Marco Carnesecchi con todo, pero en los últimos minutos todo fue en vano. Al minuto 78, el colombiano, Juan David Cabal, se encontró con un balón tras un mal rechace de la defensa del Bérgamo. El cafetalero sólo tuvo que empujar el balón y dio el empate final.

Acciones del partido | AP
Acciones del partido | AP

¿Qué sigue para ambos?

La Juventus dejó escapar la oportunidad de seguir luchando por la cima de la Serie A, por lo menos esta semana. Sin embargo, ahora la mente de todos los jugadores del equipo de Turín está en la Champions League y en su partido ante Villarreal.

Por su parte, el Atalanta también piensa en su compromiso de la Copa de Campeones entre semana. El equipo de Bérgamo recibirá al Brujas de Bélgica, equipo con el que perdió en la anterior edición.

Acciones del partido | AP
Acciones del partido | AP

TE PUEDE INTERESAR

AEL Limassol y Guillermo Ochoa vuelven a perder en Liga de Chipre

Internacionales | 27/09/2025

Guillermo Ochoa tiene destacada actuación, pero AEL Limassol vuelven a perder en Liga de Chipre
Atlético de Madrid anota cinco goles al Real Madrid 75 años después

Internacionales | 27/09/2025

Atlético de Madrid anota cinco goles al Real Madrid después de 75 años
¡Paliza! Atlético de Madrid golea y humilla a Real Madrid en LaLiga

Futbol Internacional | 27/09/2025

¡Paliza! Atlético de Madrid golea y humilla a Real Madrid en LaLiga
Te recomendamos
Premier League: Brighton remonta a Chelsea en Stamford Bridge
Futbol
Serie A
Juventus

LO ÚLTIMO

 