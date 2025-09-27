Premier League: Brighton remonta a Chelsea en Stamford Bridge

El Chelsea vivió una pesadilla en Stamford Bridge tras caer 3-1 ante Brighton en un duelo marcado por la expulsión de Trevoh Chalobah y una segunda mitad en la que los de Fabian Hürzeler aprovecharon cada oportunidad. Los Blues, que llevaban doce partidos sin perder en casa, hilvanaron su segundo tropiezo consecutivo en la Premier League.

En acción | AP

Así fue la derrota del Chelsea ante Brighton

El encuentro comenzó con dominio del conjunto de Enzo Maresca, que pese a la ausencia de Cole Palmer por lesión, encontró en Enzo Fernández a su líder en el mediocampo. El argentino avisó con un disparo de tiro libre y después adelantó a su equipo tras rematar un pase de Estevao, ilusionando a la afición local con un triunfo que parecía encaminado.

Sin embargo, todo se derrumbó en el inicio del complemento. Chalobah cometió falta como último hombre sobre Diego Gómez y el árbitro lo expulsó. Con un jugador menos, el Chelsea perdió el control del partido y abrió la puerta para que el Brighton se volcara al ataque.

La apuesta ofensiva de Hürzeler encontró premio en el minuto 75. Minteh desbordó por la izquierda y sirvió un centro perfecto para Danny Welbeck, que cabeceó sin marca y firmó el empate que encendió la ilusión visitante en Londres.

Momentos del Chelsea vs Brighton | AP

El gol cambió la dinámica por completo. El Brighton comenzó a rondar el área rival una y otra vez, mientras que los Blues, sin ideas, se refugiaron atrás. La tensión también se apoderó del encuentro, con un rifirrafe que terminó en amarillas para Van Hecke, Badiashile y el portero Robert Sánchez.

Ya en tiempo añadido, el vendaval visitante se consumó. Mats Wieffer mandó un centro preciso que Maxim De Cuyper transformó en el 2-1, dejando helados a los aficionados locales que no podían creer lo que sucedía.

El golpe definitivo llegó en la última acción del partido, cuando Welbeck volvió a aparecer para sellar su doblete y firmar una victoria histórica en Stamford Bridge. La hazaña del Brighton no solo hundió más al Chelsea en su crisis, sino que también alimentó la confianza de los Seagulls para lo que viene en la temporada.

¿Contra quién jugará Chelsea su próximo partido?

El Chelsea, campeón vigente del Mundial de Clubes, llega herido al duelo de Champions League frente al Benfica. Con dos derrotas consecutivas y un funcionamiento que no convence, el proyecto de Maresca empieza a ser cuestionado mientras Brighton disfruta de un triunfo para la memoria.

Momentos del encuentro | AP



