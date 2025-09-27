¡Nuevo timonel Hammer! Nuno Espírito Santo es presentado con West Ham

En un inicio complicado del West Ham en Premier League, el conjunto de los Hammers anunció a su nuevo timonel. El equipo londinense decidió sustituir a Graham Potter por Nuno Espírito Santo, exentrenador del Nottingham Forest.

"West Ham United se complace en anunciar el nombramiento de Nuno Espírito Santo como nuevo entrenador del equipo masculino del Club. Nuno ha firmado un contrato de tres años con los Hammers y se hará cargo de su primer partido el lunes por la noche cuando viajemos a Everton en la Premier League", comentó el equipo por medio de un comunicado.

Nuevo timonel | @WestHam

Las reacciones de Nuno Espírito Santo

El nuevo timonel Hammer expresó su felicidad de tomar las riendas del West Ham. Espírito Santo ya trabajó con el primer equipo y tendrá su primer enfrentamiento previo al partido ante Everton.

"Estoy muy contento de estar aquí y muy orgulloso de representar al West Ham United", comentó. "Mi objetivo es trabajar duro para sacar lo mejor del equipo y asegurarnos de que seamos lo más competitivos posible. El trabajo ya ha comenzado y estoy deseando afrontar el reto que me espera".

Nuevo timonel | @WestHam

¿Qué pasó con Graham Potter?

El comienzo de la Temporada 2025 para el West Ham no fue el mejor, por lo que el estratega inglés dejó el cargo. Potter solamente ganó un partido de los cinco que disputó en Premier League, además de que también quedó eliminado de la Carabao Cup.

"El Club puede confirmar que el entrenador asistente Bruno Saltor, los entrenadores del primer equipo Billy Reid y Narcis Pelach, el entrenador principal de porteros Casper Ankergren y el entrenador de porteros Linus Kandolin también se han ido con efecto inmediato", agregó el club sobre la destitución de Graham Potter.

Potter | AP

Próximo rival

El conjunto del West Ham enfrentará a un rival que comenzó de forma irregular, aunque con un gran futbol. El cuadro del Everton perdió en su último partido, sin embargo, logró salir de la victoria ante Brighton, uno de los equipos más competitivos de la Premier League.

West Ham | AP