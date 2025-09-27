Premier League: Crystal Palace vence a Liverpool y le quita el invicto

Crystal Palace le quitó el invicto a Liverpool con el triunfo de 2 a 1 en Selhurst Park. Los dirigidos por Oliver Glasner continúan con su racha sin perder en lo que va de la temporada y sacan un resultado clave ante unos Reds que no convencen.

Crystal Palace festeja ante Liverpool | AP

Así fue el triunfo del Crystal Palace sobre Liverpool

Crystal Palace abrumó a los Reds en 45 minutos, con una presión constante y recuperaciones casi instantáneas. Pese a que Liverpool tomó la iniciativa al inicio, Ismaila Sarr abrió el marcador al 9'.

Con la desventaja, los de Arne Slot entraron en un estado de confusión y los Eagles aprovecharon para atacar, pero se encontraron con un monumental Alisson Becker, quien salvó en más de una ocasión al Liverpool.

Con algunos ajustes en la segunda mitad, los Reds mejoraron, pero no encontraron claridad para hacerle daño real al arco defendido por Dean Henderson, pese a contar con un ataque conformado por Alexander Isak, Mohamed Salah y Florian Wirtz, que después fue modificado con la entrada de Cody Gakpo.

Fue hasta el minuto 87 que Liverpool consiguió el empate con el gol de Federico Chiesa. Como ya es costumbre en la temporada, los Reds lograron una anotación en los últimos suspiros del encuentro.

Chiesa anota para Liverpool | AP

Sin embargo, Crystal Palace no se conformó con ese punto, pues con el trámite del partido se sabían merecedores de la victoria y en el 90+7', Eddie Nketiah anotó el heroico tanto del triunfo en Selhurst Park.

Pese a una revisión por posible fuera de lugar, el árbitro concedió el gol para los locales y el inmueble estalló en emoción tras conseguir un triunfo ante uno de los máximos candidatos a llevarse el título.

¿Crystal Palace, el justo ganador ante Liverpool?

Selhurst Park vivió un partido inolvidable, en el que el marcador no fue fiel reflejo de todo lo sucedido en el terreno de juego, pero que al final, sí tuvo un justo ganador. Los Reds, ahora sin que el resultado los acompañe, se preocupan por el funcionamiento.

Arne Slot tras derrota ante Crystal Palace | AP



