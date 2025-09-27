Atlético de Madrid anota cinco goles al Real Madrid 75 años después

El Atlético de Madrid le recetó una 'manita' al Real Madrid en la primera edición del Derby Madrileño en LaLiga 2025. Los cinco goles que el conjunto Colchonero le propinó al cuadro merengue rompieron una marca de 75 años.

El conjunto Rojiblanco no fue capaz de anotar cinco goles o más a la Casa Blanca en un partido oficial por más de siete décadas. La última ocasión en el que el Atlético de Madrid le anotó cinco dianas fue en la Temporada 1949-1950, en un partido que terminó por resultado de 5-1.

Atlético de Madrid | AP

¿Cómo fue aquel partido?

El encuentro se disputó en el Stadium Metropolitano, uno de los primeros campos del futbol español. José Juncosa y Rafael Mújica anotaron un doblete cada uno; mientras que Adrián Escudero marcó el quinto.

Aquella temporada del conjunto Colchonero fue una de las mejores de su historia, ya que lograron ganar su tercera liga. En ese entonces, el entrenador era Helenio Herrera, uno de los nombres más grandes en la historia Rojiblanca.

Rafael Mújica | @BenditalocuraAt

Los héroes de la edad moderna

En el encuentro moderno, los héroes tuvieron nombres completamente diferentes. El primero en abrir el marcador fue Robin Le Normand, quien anotó un gran gol de cabeza, tras un remate en el área chica.

Después de una reacción merengue, el conjunto del Atlético de Madrid volvió a la carga con una gran acción ofensiva. Alexander Sørloth empató el partido antes del medio tiempo, para la gran segunda mitad de Julián Álvarez.

Atlético de Madrid | AP

La ‘Araña’ picó dos veces en el complemento, con un gol de penal y un gran gol de tiro libre. El delantero argentino se mostró soberbio en la pelota parada y, aunque sus compañeros no le dieron las armas para anotar, él se las arregló.

La fiesta la cerró Antoine Griezmann en los últimos minutos. El atacante galo comandó un contraataque y terminó por mandar el balón al fondo con un toque sutil, que lo hizo inalcanzable para Thibaut Courtois.

Atlético de Madrid | AP