Manchester City golea a Burnley con doblete de Erling Haaland

El Manchester City necesitó paciencia y una segunda mitad arrolladora para imponerse con autoridad al Burnley. El equipo de Pep Guardiola, que llegó a sufrir en la primera parte, terminó goleando 5-1 en un duelo en el que Jeremy Doku y Erling Haaland fueron protagonistas absolutos.

El arranque mostró al City decidido a mandar en el partido. La velocidad de Doku fue un dolor de cabeza constante para la defensa visitante, y fue precisamente una de sus jugadas la que abrió el marcador al minuto 12, cuando un centro suyo terminó en autogol de Esteve. Parecía el inicio de una goleada rápida, pero el guion cambió con el paso de los minutos.

Primera mitad pareja

El Burnley, lejos de intimidarse, reaccionó con personalidad. Supo aprovechar algunos desajustes en la zaga local y logró empatar antes del descanso gracias a Jaidon Anthony, que definió con precisión tras un pase de Hartman. El 1-1 encendió las alarmas en el City y obligó a Guardiola a replantear su estrategia en el vestidor.

La segunda parte fue otra historia. Apenas superada la hora de juego, Doku volvió a ser determinante: desbordó por la banda y generó la acción que permitió a Matheus Nunes marcar el 2-1 al minuto 62. Ese gol liberó al City, que encontró espacios y aceleró el ritmo de juego para desbordar a su rival.

El Burnley, en cambio, se vio superado. Al 65’, otro centro peligroso terminó en el segundo autogol de Esteve, que puso el 3-1 en contra de los visitantes. El golpe resultó definitivo para el ánimo del equipo de Scott Parker, que ya no pudo sostenerse frente al vendaval ofensivo de los de Guardiola.

¿Contendiente?

Haaland, que había trabajado sin descanso durante todo el partido, encontró finalmente premio en la recta final. Primero firmó el cuarto gol al minuto 90 con un remate implacable dentro del área. Y ya en el tiempo añadido, al 92’, selló su doblete y el 5-1 definitivo, demostrando una vez más su capacidad para aparecer en los momentos claves.

Doku se marchó como la figura del encuentro, participando en casi todas las acciones ofensivas y confirmando que atraviesa un momento brillante. El belga fue un constante desequilibrio para la defensa rival, mientras que Haaland, con su contundencia en el área, aseguró que el marcador reflejara la superioridad mostrada en la segunda mitad.

Con este resultado, el Manchester City suma tres puntos importantes y envía un mensaje claro de poderío en la Premier League. Más allá de las dudas iniciales, el conjunto de Guardiola mostró carácter, variantes ofensivas y la capacidad de transformar un partido trabado en una goleada que fortalece su confianza de cara a lo que viene.

