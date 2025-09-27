¡Paliza! Atlético de Madrid golea y humilla a Real Madrid en LaLiga

Julián Álvarez anotó dos veces y el Atlético de Madrid goleó el sábado 5-2 a su gran rival Real Madrid en un emocionante derbi de LaLiga de España.

Atlético de Madrid festeja gol | AP

Así fue el triunfo de Atlético de Madrid sobre Real Madrid

La actuación de Álvarez fue una dulce redención después de que su polémico penalti de doble tiro contribuyó a la derrota del Atlético ante el Madrid en la Champions League de la temporada pasada.

El delantero argentino le robó el protagonismo a Kylian Mbappé, quien marcó para que el Madrid se adelantara 2-1. Álvarez transformó un penalti para poner a los locales 3-2 arriba al comienzo de la segunda mitad, antes de añadir un segundo gol con un tiro libre con efecto.

El Atlético de Diego Simeone le propinó a Xabi Alonso su primera derrota de la temporada después de que el Madrid ganara sus seis partidos de Liga y su debut en la Champions League. La única otra derrota de Alonso desde que asumió el cargo de entrenador del Madrid en verano fue contra el Paris Saint-Germain en las semifinales del Mundial de Clubes en julio.

Atlético de Madrid tras goleada | AP

¿Barcelona puede tomar el liderato de LaLiga?

El Barcelona puede superar al líder, el Madrid, con una victoria ante la Real Sociedad el domingo. El Atlético ascendió al cuarto puesto.

Robin Le Normand y Alexander Sorloth marcaron para el Atlético en la primera mitad, mientras que Antoine Griezmann entró como suplente en el último momento para completar la gran victoria.

Arda Guler habilitó a Mbappé para su tempranero gol antes de que el centrocampista turco marcara para poner al Madrid momentáneamente en ventaja.

Atlético de Madrid sacó un triunfo importante en LaLiga que los llena de confianza, especialmente al tratarse de un rival trascendental como el conjunto Blanco.

Mbappé con gestos tristes | AP