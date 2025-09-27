¿Se va? Rúben Amorim deja dudas de su continuidad en Manchester United

El entrenador portugués habló tras la derrota ante Brentford en Premier League

Rúben Amorim deja dudas de su continuidad en Manchester United | AP
David Torrijos Alcántara
27 de Septiembre de 2025

Manchester United volvió a caer, esta vez ante Brentford. Con ello, el mandato de Rúben Amorim se tambalea todavía más, pero el portugués quiere darle la vuelta a la página y pensar en la siguiente fecha.

Amorim con Manchester United
Amorim con Manchester United | AP

¿Qué dijo Amorim tras derrota ante Brentford? 

Brentford venció 3-1 a los Red Devils, lo que pone al equipo dirigido por Amorim en el puesto número 13 con siete puntos. Esta situación se complica más por el contexto del club en la temporada pasada.

"Perder en este club siempre es lo mismo, duele mucho. Tenemos que pensar en el próximo", dijo Rúben Amorim tras la derrota en el Gtech Stadium, que hace disminuir la fe de los aficionados en el proyecto.

En partido
En partido | AP

Para el siguiente partido, Manchester United enfrentará a Sunderland en Old Trafford, un duelo clave para los Red Devils para intentar recomponer el camino y tomar un poco de confianza para lo que sigue en la temporada.

Anteriormente, Amorim ya había manifestado sus emociones por la situación del club y de su proyecto. Las críticas de los aficionados son duras y piden que haya un cambio en la dirección técnica.

¿Amorim se va del Manchester United? 

El tiempo se acaba para Rúben Amorim, pues las dudas y el mal rendimiento del equipo no benefician al balance para que se tome una decisión, además de que el 19 de octubre se enfrentan a Liverpool, el vigente Campeón y su máximo rival.

La prensa inglesa también ha puesto en duda la continuidad del entrenador, al destacar que, pese a algunos destellos de buen futbol, el United no muestra una identidad clara ni resultados consistentes en la Premier League.

Con este panorama, la dirigencia del club tendrá que valorar si mantiene su confianza en Amorim o si toma medidas drásticas antes de que la crisis deportiva y de vestidor se haga más profunda.

Amorim con el United
Amorim con el United | AP


 

