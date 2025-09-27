Memo Ochoa y el gesto que conmovió a México con aficionado que perdió a su familia

Guillermo Ochoa tuvo un debut amargo con el AEL Limassol de Chipre tras recibir una goleada, pero más allá del presente deportivo del guardameta, hay una historia que lo muestra desde otra faceta: la humana. Un noble gesto suyo previo al Mundial de Rusia 2018 inspiró a un aficionado mexicano, Gilberto Martínez, a seguir adelante tras una de las tragedias más duras de su vida.

Ochoa en Rusia 2018 | IMAGO7

El noble gesto de Ochoa previo a Rusia 2018

Martínez perdió a su esposa Verónica y a sus dos hijos, Diego y Mía, en un accidente de tránsito un par de meses antes de la justa mundialista. En medio del dolor, recibió un mensaje de Ochoa que le cambió la perspectiva. “Me manda un mensaje y me da el pésame. Le mando una imagen de Dieguito con una piñata con la imagen de Memo Ochoa, quien me pone una frase que dice: ´Dieguito será un Ángel que me ayudará a volar’”, relató en el podcast Por mis pelotas.

Ese momento marcó a Gilberto, quien confesó que las palabras del arquero lo impulsaron a mantener vivo el sueño de viajar a Rusia 2018. “Te juro que lo leí y dije esto es un mensaje de Dios y tengo que ir”, agregó conmovido al recordar aquella conversación con el portero de la Selección Mexicana.

Ochoa no solo acompañó a distancia al aficionado, sino que también tuvo un gesto especial durante la victoria de México sobre Alemania en el debut mundialista. “Me puso un mensaje: ‘Dieguito me ayudó a volar’ y me manda una foto de él hincado [extendiendo las manos al cielo] y me dice, ‘esto va para los de allá arriba’”, compartió Martínez.

Ochoa en acción | IMAGO7

La historia de Gilberto se volvió viral en pleno Mundial. Aunque viajó solo, aseguró que cumplió el sueño que había planeado con su hijo Diego, llevándolo consigo en el corazón y en cada partido de México. Su relato trascendió el futbol y tocó fibras sensibles entre aficionados de todo el mundo.

El 28 de abril de 2018 quedó marcado para Martínez como el día de la tragedia. Su familia viajaba a Florida, Estados Unidos, para reencontrarse con los parientes de Verónica, quien era argentina. Sin embargo, un accidente provocado por una pick up a exceso de velocidad les arrebató la vida de manera inmediata.

¿Cómo benefició el gesto de Ochoa a Gilberto Martínez?

Antes de esa pérdida, la vida de Gilberto marchaba bien: tenía un despacho de abogados y la ilusión de cumplir el sueño de su hijo en Rusia. La desgracia lo cambió todo, pero encontró en el apoyo de Ochoa y en la memoria de su familia la fuerza para seguir.

Hoy, aquella historia sigue recordándose como una de las más conmovedoras alrededor de la Selección Mexicana, y demuestra que, más allá de los goles y las derrotas, el futbol también es un puente de esperanza y de unión humana.

Ochoa con el Tri | IMAGO7