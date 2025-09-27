Álvaro Fidalgo niega contacto con Javier Aguirre para unirse a Selección Mexicana

Álvaro Fidalgo, mediocampista del América, rompió el silencio respecto a los rumores que lo vinculaban con la Selección Mexicana de cara a la Fecha FIFA de noviembre. Aunque se llegó a mencionar que Javier Aguirre habría tenido contacto con él, el español dejó en claro que no ha hablado con nadie del Tricolor.

Fidalgo, en acción con América | IMAGO7

¿Qué dijo Álvaro Fidalgo sobre la Selección Mexicana?

Durante una conferencia de prensa, el ‘Maguito’ fue directo al responder sobre la supuesta charla con Aguirre. “No, no, no… no hablé con nadie y es un tema que, la verdad, no voy a hablar y menos antes de un partido tan importante como el que tengo mañana. Pero no, puedo decir que no hablamos… no hablé con nadie”, expresó.

La versión de que Javier Aguirre buscaría convencer a Fidalgo para sumarse a una concentración en noviembre tenía como objetivo acercarlo a la Selección y que conociera a sus posibles futuros compañeros antes de poder ser elegible en 2026. Sin embargo, el propio jugador echó abajo esas especulaciones.

Fidalgo se olvida de la Selección Mexicana

Con esto, Fidalgo cierra la puerta —al menos por ahora— a cualquier vínculo con el combinado nacional. El mediocampista prefiere mantenerse enfocado en el presente con América, sobre todo en la antesala del Clásico Capitalino contra Pumas.

El español ha sido pieza fundamental para las Águilas en el torneo Apertura 2025 y no quiere distraerse con temas extracancha. Para él, la prioridad es responder dentro del campo y aportar a su equipo en partidos clave como el que se avecina.

La Selección Mexicana, por su parte, disputará dos encuentros amistosos en la última Fecha FIFA oficial del año, como parte de su preparación rumbo al Mundial de 2026. Javier Aguirre ha reiterado que mantiene las puertas abiertas para cualquier jugador que cumpla con los requisitos, pero por ahora Fidalgo no entra en esa lista.

Festejo de Fidalgo con América | IMAGO7

En el entorno del Tricolor, la posibilidad de ver al jugador del América en algún momento sigue siendo un tema de debate. Su calidad en la Liga MX y el hecho de que podría obtener la nacionalidad lo convierten en un nombre atractivo, aunque todo dependerá de decisiones administrativas y deportivas.

¿Cuándo juega América vs Pumas?

Por lo pronto, Fidalgo se concentra en lo inmediato: el América vs Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes, programado para el sábado 27 de septiembre a las 21:05 horas. El Clásico Capitalino será una nueva oportunidad para que el mediocampista demuestre su nivel y mantenga el enfoque en la cancha.

Fidalgo con América | IMAGO7



