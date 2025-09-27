‘Tengo la marca de los tacos de Nico’: Dani Carvajal explota contra el arbitraje

Durante la fecha siete de LaLiga, se llevó a cabo uno de los juegos más importantes de la temporada, el derbi entre el Atlético de Madrid vs Real Madrid, mismo que terminó en una victoria para los ‘Colchoneros’ en un sorpresivo marcador de 5-2. Luego del abultado resultado, uno de los jugadores que se pronunció al respecto fue el capitán, Dani Carvajal.

Atlético de Madrid vs Real Madrid I @realmadrid

Polémica en el arbitraje

Luego de finalizar el partido, el lateral del Real Madrid, habló con la prensa sobre un par de situaciones que ocurrieron durante el derbi, destacando dos posibles expulsiones, una por una presunta falta sobre el defensor y otra por la celebración de Sorloth con los fanáticos en las tribunas.

Victoria del Atleti en LaLiga I @Atleti

“Hemos pedido eso (la roja), al final nos explican que no puedes celebrar con la grada un tanto, por posibles avalanchas o que no compliquen las cosas, ahora han dicho que no había sensación de que hubiésemos peligro, así me lo han explicado aunque a veces no lo explican así antes de que empiece la competición”, declaró Carvajal.

Además de la queja por el incumplimiento de una regla estipulada en el reglamento de LaLiga, Dani, también comentó su molestia tras recibir un pisotón por parte de Nico (Nicolás González), argumentando que aunque no ha visto la jugada, si trae el golpe marcado en la pierna, por lo que fue una sorpresa para él que no expulsará al jugador rival.

“Yo no he visto la acción, se que me ha dado pero no no la he visto, si han dicho que no era roja, pues bueno ellos tendrán sus razones, las marcas las tengo ahí, de los tacos” concluyó Dani Carvajal.

@Atleti

¿Cómo le fue al Real Madrid en el derbi vs Atleti?

En el duelo correspondiente a la Jornada 8 de LaLiga, el Real Madrid visitó el Metropolitano para enfrentar a su rival de ciudad, el Atlético de Madrid, en un duelo que como era de esperarse, tuvo tensión de principio a fin, además de mucha polémica para ambos lados, aunque sin influir en el partido.

El derbi, concluyó en un histórico 5-2 a favor de los Colchoneros, trayendo uno de los resultados más significativos en la historia del Atleti, además de conseguir tres puntos en casa de absoluto valor y que ayudar al equipo de Simeone para recuperar puestos en la tabla.

Por su parte, los Merengues tendrán que darle una pronta vuelta a la página, ya que con el torneo apenas iniciando y con la Champions League en medio, el equipo de Xabi Alonso necesitará recuperar su mejor versión futbolística.

Equipo del Real Madrid I @realmadrid