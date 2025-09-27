Cagliari vs Inter de Milán EN VIVO Serie A Jornada 5

La quinta jornada de la Serie A italiana ofrece un partido atractivo en el Estadio Unipol Domus, donde Inter se mide ante Cagliari este sábado 27 de septiembre. Los de Cristian Chivu intentan encadenar su segunda victoria consecutiva para dejar atrás un arranque con altibajos, mientras que el conjunto local quiere extender su buen momento y demostrar que puede ser una de las revelaciones del campeonato.

Ambos equipos llegan con confianza tras victorias en la fecha pasada. Inter derrotó 2-1 a Sassuolo en el Giuseppe Meazza, en un triunfo que supuso un alivio después de dos derrotas consecutivas. Por su parte, Cagliari dio la sorpresa en campo de Lecce con un 2-1 que lo ubica séptimo en la tabla, además de reforzar su autoestima con una goleada 4-1 frente a Frosinone en la Coppa Italia.

¿Podrá Cagliari sostener su buen momento ante el Inter?

El presente de Cagliari invita al optimismo. El equipo muestra orden defensivo y eficacia ofensiva en momentos clave, una combinación que lo mantiene en la parte alta en este inicio de temporada. El objetivo es consolidarse en puestos de media tabla hacia arriba y, para lograrlo, vencer a un rival de peso como el Inter sería un golpe de autoridad.

Sin embargo, el Nerazzurri tiene armas de sobra para inclinar la balanza. Chivu apuesta por recuperar la identidad del equipo a través de Lautaro Martínez como referencia ofensiva y la presencia de jugadores de experiencia como Marko Arnautovic. La victoria ante Sassuolo dejó en claro que el Inter mantiene poder de reacción y que no renuncia a pelear por los primeros lugares.

Un historial favorable al Nerazzurri

Cuando se repasan los enfrentamientos recientes, Inter aparece como favorito. El último antecedente se remonta al 12 de abril, con victoria 3-1 gracias a los goles de Arnautovic, Lautaro y Yann Bisseck. En general, los partidos entre ambos han mostrado superioridad nerazzurra, aunque Cagliari ha sabido complicar en casa con partidos intensos y marcadores ajustados.

Para el equipo sardo, el reto es mantener la concentración durante los 90 minutos. Su éxito en las primeras jornadas se debe a la efectividad en ataque y a la solidez de su mediocampo. La presión de su afición en el Unipol Domus puede ser un factor clave para equilibrar la balanza frente a un rival con mayor jerarquía individual.