Diego Simeone habló tras llorar en la banca en la goleada ante el Real Madrid: "Hay muchas emociones"

El entrenador del Atlético de Madrid confesó porque lloró en el banquillo en la victoria de su equipo ante los merengues

Marcos Olvera García
27 de Septiembre de 2025

Este sábado, después de seis partidos sin perder en todas las competencias, el Real Madrid cayó en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid, algo que llenó de alegría a Diego Simeone.

El entrenador argentino fue captado por las cámaras mientras lloraba en el banquillo después de la goleada del 'Pupas' frente al 15 veces campeón de la UEFA Champions League, algo que explicó en conferencia de prensa después del partido.

“Hay muchas emociones dentro del cuerpo. Empezó la temporada complicada y hay mucho esfuerzo de mucha gente que no se ve y está siendo maravilloso”, comentó Simeone

Además de esto, Simeone comentó que se van contentos con el resultado, resaltando que es un derbi y que el Real Madrid tenía 75 años de no perder por cinco goles frente al cuadro rojiblanco.

“No podemos decir otra cosa que lo que se vio. El equipo empezó fortísimo, muy claro con la idea, generar situaciones de gol con mucha gente dentro del área, peligro, córner a córner, para crear vértigo. Me voy con la alegría de que hoy los chicos han podido darle a nuestra gente una alegría muy importante. Es nuestro rival de la ciudad y nos vamos contentos con este resultado”, aseguró el Cholo en conferencia de prensa

Los 75 años sin que el Madrid encajara cinco goles

La última 'manita' que el Atlético de Madrid le propino a su rival de ciudad fue en 1950, cuando el equipo colchonero logró vencer 5-1 al equipo merengue en el viejo y desaparecido Vicente Calderón.

Después del partido que se jugó un 12 de febrero de 1950, el Real Madrid dominó con puño de hierro el derbi frente a su vecino de enfrente, hasta hace no mucho, cuando Diego Simeone llegó a dirigir a los Colchoneros.

Esta victoria del Atlético de Madrid, es la sexta de forma consecutiva sobre el Real Madrid en LaLiga, donde los Colchoneros no pierden desde septiembre del 2022.

