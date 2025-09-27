‘Hemos sido bastante perdedores’: Xavi Alonso reflexiona tras ser goleado en el Derbi

La Jornada 8 de LaLiga trajo consigo uno de los duelos más atractivos del ‘calendario futbol’ del fin de semana, el Derbi de Madrid, duelo que enfrentó al Atlético de Madrid vs Real Madrid en el Metropolitano y que terminó en una histórica goleada de 5-2 a favor del equipo local.

Derrota del Real Madrid en el Derbi I AP

Reflexión positiva pese al resultado

Tras la histórica derrota ante los Colchoneros, el entrenador español, Xabi Alonso, dio la cara ante los medios, asegurando que si bien es ‘doloroso’ caer de esa forma, todo es parte de un proceso que ayudará al equipo a crecer, aunque sí declaró que espera que esta sea la última de esa magnitud.

Derrota del Real Madrid en LaLiga I AP

“Nos tiene que doler, pero igual es un daño positivo para el futuro. No hay reproches al árbitro; lo que ha pasado ha sido independientemente del arbitraje, de alguna decisión concreta; ha sido una derrota merecida, hoy el equipo no ha competido al nivel que se requiere para estos partidos, contra estos rivales y tendremos que subirlo”, declaró Xabi.

Xabi, también comentó que notó algunas ‘deficiencias’ en su equipo, además de algunas actitudes que no fueron positivas para el proceso del juego, sin embargo, añadió que son situaciones que pueden y deben mejorarse, ya que el camino que tiene con el equipo Merengue, apenas comenzó.

“Nos ha faltado ritmo, intensidad; en los duelos, en los balones a espacios... hemos sido demasiado perdedores. Ha sido un mal partido. No hemos entrado bien, no hemos jugado bien ni colectivamente, ni en la calidad del juego con y sin balón. Estamos en una fase de construcción, hoy es la primera derrota y esto sigue”, declaró el entrenador madridista.

Jornada 8 de LaLiga I AP

¿Qué sigue en el proceso de Xabi Alonso?

Durante la conferencia de prensa, Xabi, también dio algunos comentarios puntuales sobre algunos de sus futbolistas, aunque sí dejó en claro que toda la retroalimentación es para la plantilla. Por último, el míster mandó un mensaje a la afición luego de el doloroso resultado en el Metropolitano.

“Aún estamos en una fase de progreso y dentro de esta fase, hay días duros. Esto es el deporte, el fútbol. Cómo reaccionamos, va a ser lo importante”, concluyó el entrenador del Real Madrid.

El equipo Merengue tendrá que cambiar el ‘chip’ lo más pronto posible tras esta derrota, ya que tendrán su próximo compromiso solo unos días más adelante, esto cuando visiten al FC Kairat Almaty, en la Jornada 2 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, el próximo martes 30 de septiembre.

Xabi en entrenamiento I @realmadrid