¡Volvió Raúl! El mexicano anotó el primer gol del Fulham ante Aston Villa

Volvió el hombre del momento en la Selección Mexicana, Raúl Jiménez, quien llevaba algunos partidos sin poder aparecer en el marcador, además de llevar rato sin ser titular con el Fulham, volvió al 11 inicial y como respuesta ello, anotó en el primer balón que tocó, desde un tiro de esquina.

Duelo Aston Villa vs Fulham

Dejó parado al Dibu

Durante el duelo entre el Aston Villa vs Fulham, correspondiente a la Jornada 6 de la Premier League, el equipo visitante llegó como el gran favorito al Villa Park, sin embargo, nunca imaginaron subir al marcador tan temprano en el partidos.

Durante el minuto 5 del primer tiempo, un balón desviado se fue a la zona izquierda del campo del Aston Villa, a lo que el silbante marcó córner a favor de la visita. El serbio, Saša Lukić, tomó el balón y mandó un centro preciso al primer palo para que apareciera Raúl Jiménez, quien con un certero cabezazo, dejó parado al guardameta, Emiliano Martínez.

Sin imaginarlo, toda la banca del Fulham se vació tras la anotación del mexicano, quien recibió la felicitación de sus compañeros y la aprobación de su entrenador, quien acertó en hacer el cambio del delantero.

Equipo del Fulham

¿Cuántos goles lleva Raúl Jiménez esta temporada?

Es una realidad que el Villa Park se le da bien a Raúl Alonso Jiménez, pues no solo es la cancha en la que anotó en su debut con el Fulham, sino que ahora en esta temporada y con su reciente anotación, el mexicano está de regreso con su gol, mismo que le ayudará a retomar confianza.

Gol de Raúl con el Fulham

Es una realidad que este año futbolístico no inicio de la mejor manera para el ’Lobo’ de Tepejí, pues aunque tuvo destacadas actuaciones, el entrenador, Marco Alexandre Saraiva da Silva, lo mandó a la banca en los últimos cuatro encuentro, además de darle solo poco minutos al entrar de cambio.

Pese a sus escasos minutos, Raúl ya pudo sumar su primera anotaciones en la temporada 25/26 de la Premier League, por lo que le servirá para recuperar el camino del gol y así volver hacerse de un lugar en el once inicial de los ‘Blancos’, antes de la Fecha FIFA.

