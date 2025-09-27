Premier League: ¿Dónde ver el Aston Villa vs Fulham de Raúl Jiménez? EN VIVO

Continúan las acciones en la Premier League, con los equipos perfilándose a encontrar su óptimo nivel dentro de juego y con la meta clara antes de llegar a la Fecha FIFA del mes de octubre y en el último día de actividad, Aston Villa y Fulham se enfrentan en el Villa Park, en un duelo que promete emociones.

@AVFCOfficial

Ambos equipos llegan en momentos diferentes, mientras uno busca continuar con su racha de victorias, el otro necesita volver a sumar puntos para salir de los puesto de descenso del torneo.

El equipo del mexicano, Raúl Jiménez, llega con una racha positiva de dos victorias consecutivas, mismas que le han funcionado para llegar hasta la novena posición de la Premier League, por lo que otra victoria podría significar llegar hasta los primeros seis del torneo.

Por otro lado, el Aston Villa de Unai Emery, llega de dos descalabros consecutivos y actualmente está en el fondo de la tabla en la posición 18, por lo que una tercer derrota lo podría hundir todavía más y hacer que el tema del descenso se vuelva cada vez más real.

Aston Villa en el Europa League I @AVFCOfficial

¿Qué pasa con Raúl Jiménez?

Uno de los focos del partido estará en Raúl Jiménez. El delantero mexicano ha tenido un inicio de temporada irregular, sin lograr consolidarse como titular en el esquema de Fulham. Solo en la Jornada 1 inició como titular, mientras que en los encuentros siguientes ha ingresado como suplente.

Raúl con Fulham I @FulhamFC

La posible participación de Raúl Jiménez en este duelo genera expectativa entre la afición mexicana e internacional. Aunque no ha logrado marcar goles en las primeras fechas, su movilidad y visión de juego pueden ser determinantes ante un Aston Villa que ha mostrado debilidades defensivas.

En términos tácticos, se espera un duelo equilibrado, con un Fulham buscando aprovechar su buen momento anímico y un Aston Villa obligado a salir a proponer ante su afición. El rendimiento de los jugadores clave, como Douglas Luiz por parte de los locales y Andreas Pereira en Fulham, será decisivo en el resultado final.

El partido entre Aston Villa y Fulham no solo es importante para la tabla general, sino también en lo individual para futbolistas como Raúl Jiménez, quien necesita minutos y rendimiento para ser considerado en la próxima convocatoria de la Selección Mexicana. El choque en Villa Park promete emociones, goles y mucha intensidad en la recta final antes del parón internacional.

@FulhamFC

¿Cuándo y dónde ver el Aston Villa vs Fulham?