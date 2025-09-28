Aston Villa vs Fulham EN VIVO Premier League Jornada 6

Aston Villa se viste de gala para recibir a Fulham en una jornada que promete emociones fuertes. Los villanos necesitan volver a la senda del triunfo tras una serie de resultados irregulares, mientras que los cottagers llegan con la moral alta después de sumar puntos valiosos.

La afición mexicana tiene un motivo especial para seguir este choque: Raúl Jiménez. El delantero azteca sigue formando parte del ataque del Fulham y cada vez que pisa la cancha genera expectativa, sobre todo porque busca reencontrarse con el gol y con la titularidad constante.

Los dirigidos por Unai Emery han sufrido en el inicio de la temporada y se ubican en la antepenúltima posición con solo tres puntos tras las primeras cinco fechas. Hasta el momento, no conocen la victoria y su desempeño ha dejado mucho que desear.

Por otro lado, los londinenses ligan dos triunfos y llegan motivado tras una emocionante remontada contra Brentford el fin de semana pasado.

La 'mala' noticia es que Jiménez ha perdido su lugar en el once inicial en las más recientes fechas, por lo que será fundamental para él aprovechar los minutos que tenga y dar una nueva muestra de su calidad.

El mal momento que atraviesa Aston Villa podría ser la oportunidad perfecta para que el mexicano y su equipo mantengan la buena racha en Premier, y así seguir escalando lugares en la clasificación.