Hansi Flick se ‘deshace’ en alegría por regreso de Yamal: “El mundo ha podido ver lo bueno que es”

Las buenas noticias en el FC Barcelona se han hecho presentes, el conjunto Blaugrana se impuso 2-1 a la Real Sociedad de San Sebastián en la séptima fecha de LaLiga que representó ponerse en el liderato de la clasificación.

Sin embargo, no fue lo mejor y es que el equipo dirigido por Hansi Flick tuvo una tarde redonda con el regreso de Lamine Yamal, una exhibición de Pedro y una presentación de un joven Pedro Fernández para convertirse en el noveno canterano en debutar con el alemán al mando.

Hansi Flick l AP

Tras el partido celebrado en el Olímpico de Montjuic el estratega Culé habló y no ocultó su alegría de tener de vuelta a la joya española después de algunas jornadas de ausencia por lesión en los recientes partidos.

“Es espléndido tenerlo de vuelta (Lamine Yamal); todo el mundo ha podido ver lo bueno que es Lamine. Estoy feliz por su regreso, todos lo estamos. Ha demostrado rápidamente que es excepcional”, comentó Hansi Flick.

Yamal con Lewandowski l AP

Mientras tanto, el alemán también se dio el tiempo para hablar sobre el Balón de Oro en donde el juvenil no pasó desapercibido: “Una decisión que no podemos cambiar, pero el año que viene creo que intentará lograrlo”.

¿Cuántos partidos perdió Lamine Yamal?

Lamine Yamal volvió a la actividad con el FC Barcelona, después de una lesión en el pubis, el jugador de 18 años se perdió los últimos cuatro partidos de su equipo ante Valencia, Newcastle, Getafe y Real Oviedo. Su último juego fue ante Rayo Vallecano donde anotó.

Lamine Yamal volvió a sumar ante la Real Sociedad de San Sebastián en lo que fue su cuarto partido dentro de la presente temporada donde acumula dos goles y cuatro asistencias, todas en la Liga doméstica.

Yamal regresó l AP

¿Cuál es el próximo partido del Barça?

Barcelona llegará con la moral en lo más alto para medirse en su siguiente partido al París Saint-Germain, dentro de la UEFA Champions League, donde será uno de los platillos principales de la segunda fecha de la Fase de Liga con unos padrinos en plan grande.



Barcelona lo gana ante Real Sociedad de San Sebastián l AP