Gabriel Milito ve como finales las jornadas restantes para Chivas en el Apertura 2025

La victoria de Chivas sobre Puebla podría representar un punto clave para las aspiraciones del equipo para clasificar a la Liguilla, pues ya en el último tramo del torneo regular, al Rebaño le queda un calendario un poco más amigable.

Milito con Chivas | IMAGO7

¿Qué dijo Milito tras la victoria de Chivas sobre Puebla?

El entrenador del Rebaño, Gabriel Milito compartió sus sensaciones tras el triunfo en Puebla, un partido que se complicó por las condiciones climatológicas y estado de la cancha.

"Ayer era muy difícil jugar el partido. No eran las mejores condiciones, pero teníamos que resolver el partido de todas maneras. Fuimos contundentes, el primer tiempo fue muy bueno. En el segundo sostuvimos muy bien el resultado, pero estuvimos fuertes, sólidos, con carácter en el campo", dijo Milito.

Chivas tiene claro el objetivo: clasificar a Liguilla

El argentino sabe que la victoria llena de confianza a su plantilla, además de que los pone en una situación favorable para buscar la clasificación a la Fase Eliminatoria del Apertura 2025.

"Era un partido donde teníamos que ser muy pragmáticos y ganar. Necesitamos recuperar posiciones, necesitamos de los puntos ahora en esta recta final. El grupo lo tiene muy claro que todos los partidos que quedan, son finales", señaló Milito.

Gabriel Milito con Chivas | IMAGO7

Tras el apretado calendario, Chivas podrá tomar un respiro antes de volver al ruedo. Milito explicó los cambios realizados en busca de rotar y mantener a un equipo fresco.

"Hoy terminamos una seguidilla de 5 partidos muy intensos. En un campo tan pesado, el esfuerzo aumenta y las sobrecargas aparecen. Por eso tuvimos que hacer cambios, a excepción del 'Cotorro'. Necesitábamos refrescar al equipo porque estos jugadores han hecho un esfuerzo muy grande". agregó el argentino.

Chivas es noveno de la tabla con 14 unidades registradas y su siguiente rival es Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. Ambos equipos están pegados en la tabla, por lo que será clave un resultado favorable.

Milito en partido | IMAGO7



