Milito culpa al mal estado de la cancha tras lesión de Bryan González en el Cuauhtémoc

En medio del dramatismo que envolvió la Jornada 11 del Apertura 2025 entre Puebla y Chivas, la atención no solo se centró en el marcador final, sino en la lesión que sufrió Bryan González. El técnico rojiblanco, Gabriel Milito, dejó claro su malestar y apuntó directamente al pésimo estado de la cancha del Estadio Cuauhtémoc como factor determinante en el incidente.

Gabriel Milito l IMAGO7

En conferencia de prensa posterior al cotejo, Milito expresó su molestia con firmeza. Señaló que, más allá de la intensidad del juego, se tuvieron que adaptar a las condiciones presentadas sobre la cancha en mal estado.

“Hoy terminamos una seguidilla de cinco partidos muy intensos, a eso agregarle el estado del campo de juego que al ser tan pesado por supuesto que el esfuerzo aumenta y aparece el exceso de carga en los jugadores”, comentó en rueda de prensa.

Milito en Puebla l IMAGO7

Asimismo resaltó las sustituciones que presentó debido a los desgaste pero en especial la salida del Cotorro González asegurando que ‘fue obligada’ debida a la lesión presentada después de marcar su gol para abrir el marcador ante Puebla.

“Por eso tuvimos que hacer cambios, porque, a excepción de la sustitución de Cotorro (Bryan González) que salió por una lesión producto tal vez del estado de campo, se torció el tobillo solo, necesitábamos refrescar al equipo”, resaltó Milito.

Reconocimiento a sus jugadores

El estratega de las Chivas reconoció el esfuerzo de sus jugadores: “Los jugadores viene haciendo un esfuerzo muy grande, hoy lo hicieron en unas condiciones donde nos tuvimos que adaptar. Nos gusta mucho tener el control del partido con la pelota, pero el día de hoy tal como estaba el campo había que jugar más directo”.

Bryan González l IMAGO7

¿Cómo terminó el juego de Puebla vs Chivas?

Las Chivas Rayadas del Guadalajara terminaron consiguiendo tres unidades importantes en su visita al Puebla gracias a un contundente 2-0 que terminaron por resolver en los primeros minutos gracias a las anotaciones de Bryan González y Omar Govea.

El conjunto rojiblanco ligó su segundo triunfo al hilo y se metieron a zona de Play-In en busca de consolidarse y arañar un boleto a la Liguilla directa en la parte final del Apertura 2025 a falta de seis fechas.



Gol de Bryan González y así celebró l IMAGO7