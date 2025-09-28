¡Irreconocible! Ruben Amorim es descrito como un hombre solitario y destruido con Manchester United

La temporada del Manchester United ha sido de pesadilla. El conjunto de los Red Devils perdió dos de sus últimos tres partidos y quedó eliminado de la Copa Inglesa tras un papelón ante Grimsby Town, equipo de Cuarta División. El más señalado por la mala racha es Ruben Amorim, entrenador del conjunto de Mánchester.

El estratega lusitano llegó la temporada pasada como una solución, pero nunca logró impregnar su sistema en los suyos. Ahora, con el mal inicio, su continuidad está en una cuerda floja; aunque podría ser lo mejor para Amorim.

Ruben Amorim | AP

Diversas fuentes inglesas señalaron que el entrenador lusitano quedó completamente destruido por su trabajo. De igual forma, Ruben Amorim es descrito como un hombre solitario.

Las mismas fuentes británicas comentaron que el estratega suele ser demasiado solitario en los entrenamientos; además de que en las derrotas se aleja completamente del equipo. Amorim y Manchester United perdieron su último partido ante Brentford.

Ruben Amorim | AP

¿Ya hay reemplazo?

Los malos resultados y la falta de confianza de la afición provocaron dudas en su continuidad. Con información de talkSPORT, Gareth Southgate, exentrenador de la Selección de Inglaterra, es una de las opciones en caso del cese de Ruben Amorim.

Sin embargo, el conjunto de los Red Devils y jugadores le dieron un voto de confianza al lusitano. Uno de los líderes del vestuario del Manchester United, Matthijs de Ligt, agregó que toda la culpa no es del estratega.

Ruben Amorim | AP

"Siempre es fácil mirar al entrenador, pero al final los jugadores en el campo tienen que hacerlo. Los objetivos que admitimos, las posibilidades que concedimos, ¿se deben a qué? Ustedes (los medios) siempre hablan sobre el sistema, pero también tiene mucho que ver con el enfoque y la concentración", agregó el neerlandés.

Malos números

El balance de Ruben Amorim con Manchester United no ha sido el mejor. En 34 partidos en Premier League, el entrenador portugués y su equipo solo lograron sumar 33 puntos, con un balance de 1.03 por partido.

Ruben Amorim | AP