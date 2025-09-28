Katia Itzel hará su debut en el Mundial Sub-20 entre Italia y Australia

Arrancó el Mundial Sub-20 de la FIFA y ahora los ojos estarán puesto sobre Katia Itzel García, la silbante mexicana que hará su debut dentro el campeonato mundial de la especialidad en el juego entre Italia y Australia en Chile.

La mexicana fue confirmada por parte del máximo organismo del futbol entre los 18 silbantes que dirigirán a lo largo de la competición, siendo Katia Itzel la única mujer en ocupar un rol de juez principal entre la lista oficial.

Katia Itzel revisando en el VAR l IMAGO7

La silbante de 33 años hará acto de presencia en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso en el duelo entre Italia y Australia donde estará acompañada de Sandra Ramirez y Karen Díaz ambas mexicanas.

¿Qué representa la presencia de Katia Itzel en el Mundial Sub-20?

Katia Itzel García rompe una larga tradición dominada por hombres, y emerge como símbolo del avance femenino en roles de máxima responsabilidad y especialmente para el arbitraje mexicano poniendo el nombre en lo más alto a nivel mundial.

Su designación no es una decisión simbólica: viene respaldada por una trayectoria sólida. Desde la obtención de su gafete FIFA en 2019, ha dirigido partidos clave en torneos femeninos internacionales, y ya ha sido parte de partidos masculinos de alto nivel entre ellos de Liga MX y recientemente Copa Oro.

Tripleta arbitral femenina l IMAGO7

En el entorno arbitral y mediático mexicano, su protagonismo dentro del terreno de juego también es de gran presión: toda decisión que tome será observada como parte de una narrativa más amplia sobre el lugar de las mujeres en el arbitraje en donde suele ser identificado por hombres.

Katia Itzel y Karen Díaz l IMAGO7

México y su participación en el Mundial Sub-20 de Chile

México no solamente estará representado por el arbitraje mexicano también lo hará con el conjunto comandado por Fernando Arce que busca dar el salto de calidad en un sector complicado donde comparten grupo con Brasil, España y Marruecos.

Entre las principales figuras del conjunto Tricolor se encuentra una de los joyas a seguir en el campeonato tal es el caso de Gilberto Mora, uno de los jugadores que ya es visoreado por distintos equipos de Europa; además de talentosos como Elías Montiel y Obed Vargas.

Arbitraje en Liga MX l IMAGO7



