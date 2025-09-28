Historial de México vs Brasil en mundiales Sub 20

En el Mundial Sub 20 de Chile 2025, México tendrá un debut de máxima exigencia al enfrentar a Brasil en la primera jornada del Grupo C.

El “Tri” arrancará su camino frente a uno de los rivales más poderosos del torneo, con el objetivo de romper una racha histórica que lo ha mantenido sin triunfos ante la “Canarinha” en tiempo regular dentro de esta categoría.

Selección Mexicana Sub-20 I @miseleccionsubs

QUINTA OCASIÓN EN MUNDIALES SUB 20

Este choque no será inédito, pues será la quinta ocasión que ambas selecciones se midan en una Copa del Mundo Sub 20.

La primera vez ocurrió en Túnez 1977, cuando México sorprendió al eliminar a Brasil en semifinales tras un empate 1-1 que se definió en penales 6-4. Aquella actuación le permitió al cuadro azteca avanzar a la gran final, donde terminaría como subcampeón tras caer ante la Unión Soviética.

El segundo duelo se dio en Portugal 1991, en fase de grupos, donde el marcador cerró 2-2 en un juego lleno de emociones. Dos años más tarde, en Australia 1993, volverían a coincidir en la misma instancia de grupos y Brasil se impuso por 2-1.

@miseleccionsubs

ÚLTIMO PARTIDO HACE 14 AÑOS

La historia más reciente se remonta a Colombia 2011, también en semifinales. Esa vez, la potencia sudamericana logró imponerse 2-0 y avanzó a la final, mientras que México se quedó con el tercer lugar del certamen.

Selección Mexicana Sub-20 I IMAGO7

En conclusión, de los cuatro enfrentamientos previos en Mundiales Sub 20, Brasil suma dos victorias, mientras que los otros dos partidos terminaron en empate.

Sin embargo, en uno de esos empates, el de 1977, México salió ganador en penales para firmar su mejor actuación histórica en la categoría. El reto sigue siendo vencer a Brasil en tiempo regular, algo que todavía no logra el “Tri”.

@miseleccionsubs