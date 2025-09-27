Así luce la playera de visitante que la Selección Mexicana utilizaría en el Mundial 2026

El inicio de la Copa del Mundo 2026 se encuentra a la vuelta de la esquina; justa mundialista en donde la Selección Mexicana estará por ser co-anfitriona junto a Estados Unidos y Canadá, por lo que no hay incertidumbre por una calificación; sin embargo, sí en el esperado jersey del Tri.

Selección Mexicana l miseleccionmx

Y es que, hace ya varias semanas se han filtrado diversos diseños para las indumentarias como local del Tri siendo una de las más llamativas el que podría revivir con el legendario mosaico azteca que detalla la Piedra de Sol.

Ahora se ha descubierto lo que sería el jersey de visita, mismo que tendría una adecuación de colores; en redes sociales se ha filtrado la nueva camiseta que resalta por parte del periodista César Patricio ‘Todo Sobre Camisetas’ quien ventiló el diseño.

Filtran jersey de visitante de México l AllFutbolMX

Este sería el diseño

La playera estaría siendo blanca en su totalidad con ligeros diseños resaltantes entre ellos parte del cuello y los hombros, los cuales tendrían un rojo combinado con un verde oscuro que desde la perspectiva lejana pareciera ser negro.

Ese verde oscuro resalta en el logotipo de la marca que viste a la Selección Mexicana por un cotado y en el otro se encuentra el escudo del Tri también resaltado con esa tonalidad. Mientras tanto, ambos colores están incluidos con líneas en las orillas de las mangas

También se detalla que los shorts son verdes oscuros con los los logotipos en blanco para hacer un contraste eficiente. Cabe mencionar, que las calcetas tienen la combinación de los colores siendo verdes en su totalidad.

Jersey en blanco para el Tri l AllFutbolMX

¿Cuál sería el jersey local?

Diversos reportes han apuntado que la Selección Mexicana estaría retomando un diseño reconocido anteriormente con el calendario azteca en todo el centro de la playera verde, utilizada por el combinado mexicano en Francia 1998.

Aunque hay que resaltar que no tendrá la cara oficial del calendario azteca y tendrá como reemplazo el águila en la forma oficial que tiene el escudo en el centro, dándole así un cambio significativo al histórico jersey que tenía el viejo escudo de la FMF.

México rumbo al Mundial 2026 l miseleccionmx