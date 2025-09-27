Faitelson arremete contra jugadores del Puebla - Chivas por disputar partido en cancha desastrosa

Finalmente, se dio el silbatazo inicial en La Angelópolis entre Puebla y las Chivas Rayadas del Guadalajara después de aplazarse debido a las intensas lluvias que azotaron en la ciudad poblana dejando en graves daños la cancha del Cuauhtémoc.

El juego tuvo que ser reprogramado para disputarse aunque las condiciones de la cancha no tuvo una mejora para jugar al máximo nivel por parte de los futbolistas y tras los primeros minutos David Faitleson se hizo sentir en redes sociales.

Estadio Cuauhtémoc l IMAGO7

El comentarista de TUDN fue contundente y arremetió contra los jugadores de ambos clubes por jugar ese encuentro entre el lodo resaltando que se vieron sumisos en una situación que podría representar una lesión para cualquier futbolista.

“Que pena que los futbolistas sean tan sumisos en el futbol mexicano. Hoy, en Puebla, se pone en riesgo la integridad física del jugador. Inadmisible”, resaltó el periodista a través de su cuenta oficial de X.

Comentario de Faitelson l CAPTURA

¿Cómo estaban las condiciones de la cancha?

El posteo de David Faitelson en redes sociales fue debido a las malas condiciones de la cancha del Estadio Cuauhtémoc donde reflejó estar en terribles condiciones en medio del lodo y un campo fangoso poniendo en riesgo la integridad de los protagonistas.

En imágenes se puede observar como prácticamente en distintas zonas del terreno de juego se perdió el pasto evidenciando la tierra mojada que pronto se hizo un portero con el pasar de los minutos dentro de la primera parte.

Una de las zonas más dañadas fue en la parte de las bancas, que prácticamente abarcó la primera franja del ancho del campo con una fragilidad muy llamativa incluso con los pies sumidos en el pasto y sacando más tierra lodosa.

Malas condicones de la cancha del Puebla l IMAGO7

Bryan González hace un golazo

Pese a las condiciones Chivas y Puebla brindaron un buen juego ya penas en los primeros minutos del arranque Bryan González haría cimbrar el marcador con una chilena que terminó depositando el esférico en el fondo de las redes.

Bryan González anota golazo l IMAGO7