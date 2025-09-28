Mundial Sub-20: ¿Cuándo y dónde ver el Brasil vs México?

La Copa del Mundo Sub-20 ya comenzó y la actividad de la Selección Mexicana de Futbol está cerca de arrancar cuando, en el primer partido del grupo de la muerte, juegue contra Brasil.

Los mexicanos, que perdieron su último partido de preparación ante Colombia, quieren empezar con el pie derecho ante uno de los multicampeones dentro de la categoría.

Mora encabeza a la Selección Mexicana | IMAGO7

Brasil, así como en selecciones mayores, es pentacampeón del Mundo y tiene 14 años sin levantar el trofeo, aunque sin las figuras de Endrick ni de Estevao, la canarinha busca romper la sequía dentro de los mundiales con límite de edad.

El partido se jugará en el Estadio Nacional en Santiago de Chile, inmueble en donde también jugarán frente a España antes de ir al Estadio Elías Figueroa Brander, que se ubica en Valparaíso, para jugar contra Marruecos.

Estevao no estará con la canarinha Sub-20 | AP

Calendario de México en el Mundial Sub-20

El Tricolor de Eduardo Arce debutará el 28 de septiembre ante Brasil, después, jugará ante España (sin la presencia de Lamine Yamal) el próximo 1 de octubre y cerrarán la actividad del grupo C ante Marruecos el próximo 4 de octubre.

Recordemos que los dos primeros clasifican directo a los Octavos de Final, junto a los cuatro mejores terceros lugares. En esta edición Uruguay, campeón vigente, no participará después de no lograr la calificación.

Amaury Morales también está con la Sub-20 | MEXSPORT

¿Cuándo y dónde ver el México vs Brasil?