Persil conecta con la afición a través del futbol y contenido auténtico

Persil, patrocinador oficial de la Selección Nacional de México, presentó una innovadora estrategia para acercar a la afición al equipo tricolor mediante contenido auténtico y aspiracional. La iniciativa busca mostrar la entrega y darlo todo por el futbol mientras se transmiten los valores de disciplina, limpieza y unidad que caracterizan a la marca.

Un día antes del partido, los creadores de contenido vivieron una experiencia única en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol: una concentración en un hotel que simuló el ambiente de los seleccionados nacionales. Posteriormente, tuvieron un entrenamiento previo al encuentro, reforzando la vivencia completa de un futbolista profesional y fortaleciendo la narrativa de disciplina y compromiso que Persil busca transmitir.

Zague, invitado especial

Cada jugador portaba orgullosamente la camiseta de la Selección Nacional, con el uniforme de visitante en color guinda y el de local en verde, lo que generó un ambiente aún más realista y emotivo para todos los participantes.

En el evento también estuvieron presentes los encargados de la marca, entre ellos Manuel Medina, director de marketing de Persil, quien destacó la importancia de generar experiencias auténticas que acerquen a la afición al futbol y al mismo tiempo refuercen la esencia de la marca.

El equipo de los creadores

Durante el partido y los entrenamientos, los creadores se convirtieron en los narradores de la experiencia, acercando la pasión del futbol a sus comunidades. A través de contenido creativo y dinámico, compartieron los momentos más importantes de manera divertida y auténtica, generando interacción y conversación en redes sociales. Al mismo tiempo, reforzaron de manera natural la eficacia de Persil.

La campaña tuvo un inicio especial con la participación de la leyenda del futbol, Zague, quien inauguró el partido e incluso realizó algunos cambios en la alineación, aportando dinamismo y emoción a la experiencia.

Una experiencia a nivel de la Selección Mexicana

De esta forma, Persil reafirma su compromiso con el deporte nacional y con la afición mexicana, combinando contenido digital con el futbol para brindar acceso a experiencias exclusivas que conectan emocionalmente con el público y elevan la narrativa de pasión y limpieza impecable.

Recuerda que, con Persil, Tú lo das todo, nosotros también.