¡Top 10! Isaac del Toro se convierte en el mejor mexicano de la historia en el Mundial de ciclismo

Si hay un deportista que no deja de sorprender en 2025 es Isaac del Toro. El ciclista de Baja California ganó relevancia con su segundo lugar en el Giro de Italia, el cual lideró por varias etapas, y desde entonces ha destacado en cuanto competencia participa.

La más reciente fue nada menos que el Mundial de ciclismo de ruta, en el cual lideró por un lapso y finalizó en el Top 10, el mejor resultado para un ciclista latinoamericano en más de 20 años. De hecho, 'Torito' fue el mejor ciclista no europeo de la competencia celebrada en Ruanda.

Del Toro tuvo un gran resultado en Ruanda | CAPTURA

Histórico séptimo lugar para Del Toro

Conocida como la Tierra de las Mil Colinas, el recorrido de 267.5 kilómetros y 5,475 metros de desnivel positivo acumulado en la capital ruandesa representa un duro desafío para los competidores. Sin embargo, en todo momento Del Toro pudo mantenerse cerca del pelotón.

De hecho, el mexicano fue el único que, a falta de cien kilómetros, se lanzó a búsqueda del esloveno Tadej Pogacar y el español Juan Ayuso. Y aunque el de Baja California alcanzó a su compañero de UAE Team Emirates, no pudo mantenerse a ese nivel.

Del Toro llegó a liderar la competencia | CAPTURA

Pese a a que lideró por poco más de 30 kilómetros, 'Torito' se vio superado por Pogacar a 66 kilómetros del final. El esloveno apretó el ritmo y el esfuerzo de Del Toro ya no le alcanzó para mantenerse rueda a rueda con su compañero, por lo que tuvo que dosificar el esfuerzo y regresó al pelotón para recuperar energías.

¿Cómo finalizó el Mundial de Ciclismo de Ruta Ruanda 2025?

Pogacar concluyó el tramo final y con eso superó la gesta de 51 kilómetros que le dio el título el año pasado en Suiza. Detrás de él llegaron el belga Remco Evenepoel y el irlandés Ben Healy. Mientras que el danés Mattias Skjelmose y el letón Toms Skujins. Isaac se quedó en el séptimo puesto, a +6:47 minutos del ganador.

Del Toro fue el mejor latinoamericano de la prueba | CAPTURA

De más de 100 competidores, Del Toro fue uno de los 30 que cruzaron la meta y el mejor latinoamericano, por delante del colombiano Harold Tejada que terminó en el sitio 14. Isaac, además, fue el mejor Sub-23 y el mejor ciclista no europeo de todo el Mundial.

Su resultado superó al duodécimo lugar que Raúl Alcalá logró en 1989 y que, hasta ahora, era el mejor puesto para un mexicano en el Mundial de Ruta. Este séptimo puesto para Del Toro se suma a una extraordinaria campaña este 2025, en el cual ya tiene 16 victorias.

Del Toro ha tenido una temporada memorable | X: @TeamEmiratesUAE