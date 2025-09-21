"Hay chicos impresionantes": Remco Evenepoel lanza 'guiño' a Isaac del Toro tras ganar en Kigali

El belga Remco Evenepoel volvió a escribir historia al ganar por tercera vez consecutiva la prueba contrarreloj élite varonil en el Mundial de Ciclismo UCI Kigali 2025. Tras su triunfo, el campeón no solo habló de su desempeño y del duro recorrido, sino que también elogió a la nueva generación de corredores, destacando al mexicano Isaac del Toro, a quien ve como uno de los ciclistas que “dará pelea” en el futuro inmediato.

Evenepoel se llevó la victoria en la competencia | AP

Evenepoel reconoce a Del Toro como parte de la nueva generación

En sus declaraciones, Evenepoel hizo énfasis en que no solo se trata de competir contra los grandes nombres como Tadej Pogačar, sino también de mirar a talentos emergentes que ya empiezan a hacerse notar. Entre ellos mencionó al mexicano Isaac del Toro, de quien destacó su capacidad y futuro dentro del pelotón mundial.

“Aquí hay chicos impresionantes, no solamente el reto que me dices, sino corredores muy capaces que también van a dar la pelea”, dijo Evenepoel, confirmando que en la próxima prueba de Gran Fondo habrá más presión por parte de jóvenes como Del Toro, que poco a poco se está ganando un lugar entre la élite del ciclismo internacional.

Evenepoel comandó el podio | AP

El podio de Evenepoel y lo que viene para el mexicano

La victoria de Evenepoel se consolidó gracias a una gestión inteligente del recorrido y un cierre sólido en la subida final, donde el belga mantuvo su ritmo hasta cruzar la meta con la camiseta arcoíris. Mientras tanto, el hecho de que mencionara a Del Toro no pasó desapercibido, ya que representa un reconocimiento al esfuerzo y talento del ciclista mexicano en un Mundial donde compite contra los mejores del planeta.

Para el mexicano Isaac del Toro, esta mención es más que un halago: es una señal de que su nombre ya figura en las conversaciones de los grandes referentes del ciclismo. Con la Gran Fondo de Kigali en puerta, el ciclista de Ensenada tendrá la oportunidad de demostrar que está listo para competir hombro a hombro con la élite y confirmar las palabras de Evenepoel.

El belga no olvidó a sus rivales después de coronarse ganador | AP