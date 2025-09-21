Isaac del Toro roza el podio y firma histórico top 5 en la contrarreloj del Mundial

A solo 4 segundos del podio, Isaac del Toro firmó un histórico top 5 en la prueba contrarreloj del Mundial de Ciclismo. El mexicano tuvo un inicio explosivo y, aunque sufrió en el retorno, logró cerrar con fuerza para detener el cronómetro en 52:26.89, sellando así la mejor participación de la historia para un pedalista tricolor en esta prueba.

Pese a que la contrarreloj no es su especialidad, el joven bajacaliforniano de 21 años se midió contra los mejores del mundo y confirmó lo que ha demostrado toda la temporada: pertenece a la élite. Antes de él, la mejor actuación mexicana en esta modalidad había sido la de Jesús Zárate en 1995, cuando finalizó en el lugar 24.

El título mundial fue por tercer año consecutivo para el belga y medallista olímpico Remco Evenepoel, amo y señor de la contrarreloj, seguido por el australiano Jay Vine y el también belga Ilan van Wilder.

El arranque de Del Toro fue feroz: en el primer intermedio marcó 14:49.76, bajando en más de 9 segundos el tiempo que tenía el noruego Andreas Leknessund. Sin embargo, en el ascenso perdió 16.96 segundos respecto a van Wilder, quien dominaba con 32:06.34.

Ya en el tramo sobre adoquines, Isaac sacó provecho de su potencia y recuperó terreno con un cierre explosivo, quedando a solo 4.79 segundos del podio. Su actuación lo colocó dentro del top 5 mundial en su primera contrarreloj élite en un Campeonato del Mundo.

Con este resultado, Isaac del Toro debutó en la élite con un hito histórico, pero eso no es todo, el próximo domingo 28 de septiembre competirá en la prueba de ruta, donde parte como uno de los nombres a seguir y con potencial de volver a sorprender.