Donovan Carrillo deslumbra y roza el pase a los Juegos Olímpicos de Invierno

El patinador mexicano Donovan Carrillo volvió a emocionar al mundo del deporte tras una brillante actuación en el Clasificatorio de Patinaje Artístico Skate to Milano 2025. Con un programa corto impecable, el jalisciense se quedó con el segundo lugar de la prueba y puso un pie en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026.

Así fue la actuación de Donovan Carrillo en el Clasificatorio de Patinaje Artístico Skate to Milano 2025

Carrillo, originario de Zapopan, firmó una puntuación de 84.97, su mejor marca personal hasta la fecha, superando a 25 competidores de talla internacional. Patinó con una naturalidad sorprendente al ritmo de Hiphip Chinchin de Club des Belugas, mostrando seguridad y carisma en cada movimiento pese a salir en el último turno, con toda la presión de conocer los puntajes a batir.

La emoción no solo se quedó en el hielo. Al terminar su rutina, el mexicano envió un mensaje que conmovió a los asistentes: “Esto es para mi familia y para todo México, los amo”. Con ese gesto, Carrillo reafirmó su vínculo con los aficionados que han seguido su historia desde Beijing 2022, donde ya hizo historia al convertirse en el primer mexicano en alcanzar la final olímpica de patinaje artístico.

El podio de la prueba lo completaron el ruso Petr Gummennik, primero con 93.80 puntos, y el francés Francois Pitot, tercero con 81.24. El resultado no solo dejó satisfecho a Carrillo y a su equipo de trabajo, encabezado por Jonathan Mills y Mike Gillman en Canadá, sino que también lo coloca como fuerte candidato a hacerse con uno de los cinco boletos disponibles para la justa invernal.

Carrillo apunta a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026

La siguiente prueba será decisiva: el programa libre. Ahí se definirán los clasificados olímpicos rumbo a Milano-Cortina 2026. Carrillo buscará consolidar su sueño de llegar a sus segundos Juegos Olímpicos este 20 de septiembre, a las 23:45 horas (tiempo del centro de México), cuando salga nuevamente a la pista con la confianza de que lo mejor aún está por venir.

