¡Grítalo México! Alegna González conquista medalla de plata en Mundial de Atletismo con nueva marca

Alegna González hizo historia al imponer nueva marca y adjudicarse la medalla de plata en los 20 kilómetros marcha del Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, con un tiempo de una hora, 26 minutos y seis segundos.

La marchista mexicana se quedó tan solo por detrás de la española María Pérez quien por su parte lo hizo en una hora, 25 minutos y 54 segundos para adjudicarse la medalla de oro para revalidar su corona conquistada en 2023 en Budapest junto a los 35 kilómetros.

Alegna González l X:SEMAR_mx

Mientras tanto, el tercer puesto fue ocupado por la japonesa Nanako Fujii con un tiempo de una hora, 26 minutos y 18 segundos imponiendo el récord de su país para colgarse el bronce.

Nueva marca

González impuso una nueva marca nacional y continental; la chihuahuense sumó su decimosexta medalla mundial en atletismo. Esta presea representó la primera en la caminata desde la medalla conquistada por Lupita González en Londres.

Marchista mexicana l X:alegnam_2

Llegó la plata

Alegna logró rebasar la barrera del quinto puesto, posición que anteriormente era su obstáculo más grande tanto en el Mundial de 2023 como en los Juegos Olímpicos de 2021 y 2024.

Con la consolidación de Alegna González la delegación mexicana ha logrado la suma de dos medallas, ambas de plata, después del subcampeonato de Uziel Muñoz dentro del lanzamiento de bala.

México l X:alegnam_2