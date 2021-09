Alegna González: 'Quiero que mi nombre quede marcado en la historia con una medalla olímpica'

Alegna González quiere convertirse en ícono de la marcha mexicana y su primer paso para lograrlo es conquistar una medalla en los 20 kilómetros de los Juegos Olímpicos París 2024.

“Quiero que el nombre de Alegna González quede marcado a lo largo de la historia. Me gustaría tener una medalla olímpica y que además en diferentes competencias pueda estar siempre peleando los primeros lugares y seguir en esta historia”, platicó la andarina de 22 años de edad en entrevista con RÉCORD.

“Ya faltan tres años para París, además de ser los Juegos Olímpicos es un país y una ciudad, sobre todo, que me gusta mucho. Francia es muy bonito y en particular París, entonces el estar en esta competencia ahí me va a motivar bastante porque yo quiero ir por una medalla y qué mejor que en un lugar que me gusta mucho”, agregó.

Como juvenil, Alegna se coronó campeona mundial Sub 20 en Tampere 2018, de la Copa del Mundo por Equipos Taicang 2018, de la Copa Panamericana de Marcha Sub20 Lima 2017, así como del Campeonato Panamericano de Atletismo Sub 20 Trujillo 2017.

Su talento nato la llevó a anticipar su participación en la máxima justa deportiva y debutó con un quito lugar en los Juegos de Tokio 2020. Resultado que la impulsa para trabajar con grandes objetivos en los 20 kilómetros.

“La verdad que ese debut fue algo increíble para mí, esperaba estar dentro de las 10 competidoras, no sabía qué lugar, obtuve el quinto y la verdad es que me voy muy contenta porque me llevo mucha experiencia y quiero seguir adquiriendo más para los próximos eventos.

“Me impulsa a segur adelante, no conformarme. Ya tuve un quinto lugar, claro que estoy feliz por este lugar, pero quiero más, quiero entrenar más duro y poder seguir subiendo escalones poco a poco”, mencionó la ganadora del Premio Nacional de Deportes (PND) 2018.