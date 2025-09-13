Uziel Muñoz hace historia y gana plata para México en lanzamiento de bala del Mundial de atletismo

Uziel Muñoz prodigó el mejor lanzamiento de su vida protagonizando la sorpresa del sábado en el Mundial de Atletismo al colgarse la medalla de plata en el impulso de la bala.

Muñoz se subió al podio en el Estadio Olímpico de Tokio gracias a su sexto y último intento de la final que alcanzó los 21,97 metros.

La marca le permitió al nacido en el estado de Chihuahua dar el salto del quinto al segundo lugar, convirtiéndose en el primer mexicano que obtiene una medalla en una gran competencia global de lanzamientos.

"Este es el resultado de muchos años de trabajo duro", señaló Muñoz. "Estamos allanando el camino para los lanzamientos en México. Estaban olvidados y los estamos volviendo a ponerlos en el mapa".

El estadounidense Ryan Crouser conquistó su tercer campeonato mundial consecutivo con su lanzamiento de 22,34 metros, el único que rebasó los 22 metros. El italiano Leonardo Fabbri añadió un bronce a su plata de hace dos años en Budapest.

México quedó ahora con un total de 14 medallas en la historia de los mundiales, la gran mayoría logradas en las pruebas de marcha. La cuenta total es de tres oros, cuatro platas y siete bronces.

En el caso particular de Muñoz, de 30 años, es el máximo logro su carrera, por encima del oro que consiguió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023.

Ya había sido finalista en el Mundial de Oregón 2022 al figurar 11mo, y en los Juegos Olímpicos de París el año pasado, como octavo.

"Tenemos talento en México y esperamos tener una mayor presencia en el futuro", indicó Muñoz. "El trabajo duro ha dado sus frutos. La constancia, la disciplina y la dedicación han sido clave para lograrlo".

"Estoy deseando llegar a casa, besar a mi esposa e irnos de vacaciones. Trabajamos juntos por el mismo objetivo. Nuestros próximos 15 días son para ella", añadió.