Isaac del Toro consigue triplete en Italia tras ganar la Coppa Sabatini

El mexicano ganó tres carreras clásicas en Europa para confirmar su gran momento

Isaac del Toro consigue triplete en Italia tras ganar la Coppa Sabatini
Isaac del Toro consigue triplete en Italia tras ganar la Coppa Sabatini | X: @TeamEmiratesUAE
Ana Patricia Spíndola Andrade
11 de Septiembre de 2025

En solitario y con los brazos en alto, Isaac del Toro cruzó la meta en Peccioli y celebró su tercera victoria en el mismo número de carreras celebradas esta semana en Italia. Ni Benjamin Thomas ni Ben Granger, sus perseguidores más cercanos, pudieron quitarle la gloria a Del Toro en la Coppa Sabatini, carrera clásica italiana de un día, con 197 kilómetros de recorrido. 

Con ello, el de Baja California se convirtió en el primer mexicano en la historia en ganar esta carrera, además de que es el tercer latinoamericano en lograrlo después de los colombianos Fabio Duarte en 2012 y Daniel Martínez en 2022. De esta forma, Del Toro confirmó su condición como uno de los mejores ciclistas jóvenes de la actualidad. 

Del Toro sumó una victoria más
Del Toro sumó una victoria más | X: @TeamEmiratesUAE

Triplete histórico para Del Toro 

La victoria en la Coppa Sabatini se sumó a las logradas esta misma semana en el GP Industria y en el Giro de la Toscana, otras dos carreras italianas clásicas. Además fue su décimoquinta victoria en una temporada en la cual ganó reflectores por su actuación en el Gran Giro de Italia, en el cual logró un histórico segundo lugar tras liderar por varias etapas. 

Del Toro ganó las tres carreras clásicas en Italia
Del Toro ganó las tres carreras clásicas en Italia | X: @TeamEmiratesUAE

Una victoria contundente de Del Toro

La carrera, de recorrido de 197 kilómetros con ascensos y descensos, comenzó reñida, con el pelotón agrupado. Fue a seis kilómetros de la meta que el mexicano lanzó el primer ataque con Thomas y Grange, para separarse del resto del grupo. 

Ya a 400 metros de la llegada, Del Toro se alejó para firmar su victoria que lo mantiene en el sexto sitio del ranking mundial de ciclismo. Además, ahora disputará el Trofeo Matteotti el próximo 14 de septiembre, además de que representará a México en el próximo Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta a celebrarse del 21 al 28 de septiembre en Kigali, Ruanda.

Del Toro mantiene el buen ritmo esta temporada
Del Toro mantiene el buen ritmo esta temporada | X: @TeamEmiratesUAE

TE PUEDE INTERESAR

Novak Djokovic se muda a Grecia al ser considerado 'traidor' por presidente de Serbia

Otros Deportes | 11/09/2025

Novak Djokovic se muda a Grecia al ser considerado 'traidor' por presidente de Serbia
Andrea Becerra le da a México su primer título mundial individual en tiro con arco

Otros Deportes | 09/09/2025

¡Histórica! Andrea Becerra le da a México su primer título mundial individual en tiro con arco
Guadalajara Open 2025: Tres tenistas se dan de baja previo al torneo

Otros Deportes | 08/09/2025

Guadalajara Open 2025: Tres tenistas se dan de baja previo al torneo
Te recomendamos
México gana su primer oro en un Campeonato Mundial de Tiro con Arco femenil en Gwangju 2025
Juegos Olímpicos
Deportes olímpicos

LO ÚLTIMO

 