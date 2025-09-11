Novak Djokovic se muda a Grecia al ser considerado 'traidor' por presidente de Serbia

Novak Djokovic se mudó a Grecia, luego de que el presidente de Serbia, Aleksander Vucic lo considera ‘traidor’. La situación se generó por el apoyo que el tenista brindó a estudiantes que protestaban en contra del político.

AP

¿Por qué Djokovic se peleó con el presidente de Serbia?

Los estudiantes serbios exigen nuevas elecciones y Djokovic decidió darles apoyo. Ante ello, Vucic lo consideró un traidor. El tenista optó por irse a Grecia con su familia para liberar las tensiones entre ambos.

Además, uno de sus torneos, el Torneo de Belgrado cambiará de sede a Atenas para noviembre. Por otro lado, a sus hijos los inscribió a una escuela de la ciudad de Grecia, para confirmar su nueva vida con su familia.

Djokovic se une al negocio del futbol

A la par de este cambio personal, Djokovic sorprendió al mundo deportivo al convertirse en copropietario del Le Mans FC, club de la Ligue 2 de Francia. El serbio se unió a un grupo de inversión encabezado por el fondo brasileño OutField, en el que también participan los expilotos de Fórmula 1 Felipe Massa y Kevin Magnussen.

El objetivo de la operación, que no reveló cifras, es impulsar el crecimiento del histórico club francés, que este año celebra su 40 aniversario. Para el tenista, se trata de un nuevo desafío en el terreno dirigencial, combinando su pasión por el fútbol con su imagen global.

