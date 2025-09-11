Novak Djokovic se muda a Grecia al ser considerado 'traidor' por presidente de Serbia

El tenista decidió trasladarse con su familia para liberar tensiones con el gobierno de su país

David Torrijos Alcántara
11 de Septiembre de 2025
Novak Djokovic se muda a Grecia al ser considerado 'traidor' por presidente de Serbia
Novak Djokovic se muda a Grecia al ser considerado 'traidor' por presidente de Serbia | AP

Novak Djokovic se mudó a Grecia, luego de que el presidente de Serbia, Aleksander Vucic lo considera ‘traidor’. La situación se generó por el apoyo que el tenista brindó a estudiantes que protestaban en contra del político.

AP

¿Por qué Djokovic se peleó con el presidente de Serbia? 

Los estudiantes serbios exigen nuevas elecciones y Djokovic decidió darles apoyo. Ante ello, Vucic lo consideró un traidor. El tenista optó por irse a Grecia con su familia para liberar las tensiones entre ambos.

Además, uno de sus torneos, el Torneo de Belgrado cambiará de sede a Atenas para noviembre. Por otro lado, a sus hijos los inscribió a una escuela de la ciudad de Grecia, para confirmar su nueva vida con su familia.

AP

Djokovic se une al negocio del futbol 

A la par de este cambio personal, Djokovic sorprendió al mundo deportivo al convertirse en copropietario del Le Mans FC, club de la Ligue 2 de Francia. El serbio se unió a un grupo de inversión encabezado por el fondo brasileño OutField, en el que también participan los expilotos de Fórmula 1 Felipe Massa y Kevin Magnussen.

El objetivo de la operación, que no reveló cifras, es impulsar el crecimiento del histórico club francés, que este año celebra su 40 aniversario. Para el tenista, se trata de un nuevo desafío en el terreno dirigencial, combinando su pasión por el fútbol con su imagen global.

AP

TE PUEDE INTERESAR

Ciclistas de la Vuelta a España votan seguir compitiendo tras protestas pro-palestinas

Otros Deportes | 10/09/2025

Ciclistas de la Vuelta a España votan seguir compitiendo tras protestas pro-palestinas
Isaac del Toro vuelve a brillar y conquista el Giro della Toscana 2025

Otros Deportes | 10/09/2025

Isaac del Toro vuelve a brillar y conquista el Giro della Toscana 2025
Guadalajara Open 2025: Tres tenistas se dan de baja previo al torneo

Otros Deportes | 08/09/2025

Guadalajara Open 2025: Tres tenistas se dan de baja previo al torneo
Te recomendamos
Rafael Nadal felicita a Carlos Alcaraz por victoria en US Open
Tenis

LO ÚLTIMO

 