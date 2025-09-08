Rafael Nadal felicita a Carlos Alcaraz por victoria en US Open

Para muchos el sucesor, para otros lo superará, lo cierto es Carlos Alcaraz está escribiendo su propia historia. El español volvió a derrotar a Jannik Sinner en la Final del US Open y no sólo se llevó otro Grand Slam y el número 1, sino que también la felicitación de uno de sus ídolos e inspiraciones, Rafael Nadal.

Por medio de sus redes sociales, Nadal compartió la foto de Alcaraz en el Estadio Arthur Ashe, con un lindo mensaje. "¡Enhorabuena Carlos Alcaraz! ¡De nuevo Campeón del US Open y número 1! Felicidades por todo el trabajo que hay detrás de esta gran temporada".

La felicitación de Nadal | Captura de pantalla

¿Pasó la batuta?

Hace un año Rafael Nadal anunció su retiró del deporte blanco y con ello grandes días de gloria, ya sea sobre el césped, arcilla o concreto. Con su salida del tenis, el deporte ibérico quedó momentáneamente huérfano, pero rápidamente Alcaraz se convirtió en ese sucesor idóneo.

El murciano ganó dos de cuatro Grand Slams este año, consagrándose como la gran figura del tenis en la actualidad. Su victoria en el Abierto de Estados Unidos significó también su increíble regreso a la cima del ATP Ranking, lugar que dominó por mucho tiempo Jannik Sinner.

Los tres partidos entre Nadal y Alcaraz

Ambas figuras del deporte ibérico se midieron solamente en tres ocasiones, pero con partidos para el recuerdo. Pero fue el veterano quien se llevó las palmas en esa tercia de partidos, con tres victorias; dos en el Abierto de Madrid y una más en el Masters de Indian Wells.

Ambos en París 2024 | AP