María Sakkari busca utilizar el Guadalajara Open como trampolín para volver a lo más alto

La tenista griega María Sakkari regresa a México con la ilusión de revivir uno de los mejores momentos de su carrera. A sus 30 años y actualmente en el puesto 55 del ranking WTA, la exnúmero tres del mundo espera que el Abierto de Guadalajara 2025 sea el punto de inflexión para recuperar protagonismo en el circuito.

Sakkari, quien conquistó en Guadalajara su segundo título profesional en 2023, atraviesa una etapa complicada marcada por lesiones y altibajos en su rendimiento. Sin embargo, confía en que la conexión especial con el público mexicano le impulse a reencontrarse con su mejor nivel.

“Es un torneo muy importante, quiero que me vaya bien, pero tengo un camino complicado. Va a ser difícil, pero estoy emocionada por el reto”, declaró a AP

Lista para el abierto mexicano | AP

El camino de Sakkari en Guadalajara

La griega debutará en la primera ronda ante la francesa Elsa Jaquemont (número 83 del mundo). En caso de avanzar, enfrentaría a la belga Elise Mertens, quien presume 10 títulos en su palmarés y será un duro desafío.

Pese a la dificultad del cuadro, Sakkari llega motivada por los recuerdos de su título en el WTA 1000 de Guadalajara 2023, que marcó un antes y un después en su carrera, pues fue su primer trofeo desde 2019.

Busca repetir su título | AP

El cariño con México, un impulso especial

Desde su participación en las Finales de la WTA 2021 en Guadalajara, la helénica se ganó el corazón de los aficionados mexicanos. Ese respaldo la inspira a dar su máximo esfuerzo cada vez que pisa la cancha en territorio nacional.

“Es sorprendente este lugar y cómo me siento cuando juego aquí, la energía es increíble. Lo que se vive aquí es único, nunca había experimentado algo así en mi vida”, comentó emocionada.

Destaca su cariño por México | AP

Sakkari reconoce que, más allá de cábalas y supersticiones, la clave está en el trabajo constante y la mentalidad. “Estoy haciendo las cosas correctas, trabajo duro y creo que voy a volver a donde estaba. No sé cuándo, pero estoy segura de que voy a regresar al nivel de antes”, afirmó.

Mientras tanto, disfruta del apoyo local y bromea con que pronto podría recibir un “pasaporte mexicano” por la conexión tan especial que ha forjado con los aficionados.