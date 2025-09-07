Jannik Sinner 'justifica' su derrota ante Carlos Alcaraz: 'Fui demasiado predecible'

Jannik Sinner no pudo defender su título en el US Open 2025 tras caer en la Final ante Carlos Alcaraz, resultado que además le costó el número uno del mundo. El español se impuso con parciales de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, sumando su séptima victoria en los últimos ocho enfrentamientos entre ambos desde 2024.

Después del encuentro, el tenista de 24 años reconoció que su nivel no fue suficiente para contrarrestar el tenis agresivo y versátil de Alcaraz. “Hoy había dos o tres cosas que no estaban donde quería que estuvieran. Fui demasiado predecible en mi juego. A veces tienes que salir de tu zona de confort”, declaró el italiano.

El propio Sinner explicó que deberá entrenar de manera diferente para añadir más variantes a su tenis, aunque eso implique asumir derrotas en otros torneos mientras prueba nuevas estrategias.

Explicó su derrota | AP

Las estadísticas que marcaron la diferencia

Sinner analizó que su baja efectividad con el primer saque fue determinante, ya que le concedió 11 oportunidades de quiebre a su rival, cinco de las cuales Alcaraz aprovechó. Por el contrario, el italiano apenas dispuso de una sola opción de quiebre en todo el partido. Además, el tenista italiano aceptó que Alcaraz en esta Final, se desempeñó mejor que él.

El cuatro veces campeón de Grand Slam, admitió que son esos “pequeños detalles” los que marcan la diferencia en finales de Grand Slam: “Si los corriges, te darían la confianza para ejecutar cuando estás bajo presión... Él manejó mejor la situación. Elevó su nivel cuando tenía que hacerlo. Todavía estoy orgulloso de mi temporada, pero hoy jugó mejor que yo”.

Espera seguir mejorando | AP

Alcaraz, imparable en la rivalidad

Con apenas 22 años, Carlos Alcaraz volvió a mostrar que está un paso adelante en su duelo con Sinner, una rivalidad que hoy es la más atractiva del tenis masculino. El español destacó que ambos se obligan mutuamente a mejorar.

“Eso es lo bonito de esta rivalidad, que cada uno se está haciendo mejor tenísticamente. Yo también tengo que estar preparado para lo que él haga diferente”.

Quiere seguir enfrentando a Sinner | AP