Carlos Alcaraz hace historia al conquistar su sexto Grand Slam

En una final vibrante bajo el techo cerrado del Arthur Ashe Stadium, Carlos Alcaraz derrotó a Jannik Sinner por 6‑2, 3‑6, 6‑1, 6‑4, consiguiendo así su sexto título de Grand Slam. Con esta victoria el español también recuperó el puesto número 1 del ranking ATP.

Este triunfo lo convierte en el tercer hombre en la era abierta en ganar seis majors antes de cumplir 23 años, uniéndose a grandes jugadores como Björn Borg y Rafael Nadal. Pero en la época moderna a roto la marca.

Además, es el primero en lograr múltiples Grand Slams en las tres superficies (arcilla, césped y pista dura) antes de los 23 años, lo hizo con 22 años, 4 meses y 2 días.

Este año ha sido estelar para Alcaraz: ya ganó Roland Garros y el US Open, y alcanzó Wimbledon, confirmando su dominio en distintas superficies. fue la tercera consecutiva entre Alcaraz y Sinner en un torneo de Grand Slam esta temporada—aún sin precedentes en el tenis masculino. Ahora lidera su rival 10‑5 en enfrentamientos directos y 6‑4 en títulos de Grand Slam.

Björn Borg por encima

Alcaraz se encuentra por debajo de Björn Borg, el tenista superó en 1978 a Jimmy Connors en la Final de Wimbledon para alcanzar el hito de los seis a los 22 años y 32 días.

Nadal es tercero

Otro histórico como Rafel Nadal alcanzó los Grand Slam; Cuatro Roland Garros y un Wimbledon a sus 22 años que catapultó en 2009 al ganar el Australian Open con 22 años y 243 días



