Isaac del Toro vuelve a brillar y conquista el Giro della Toscana 2025

El ciclista mexicano Isaac del Toro sigue haciendo historia al imponerse este miércoles en la 97ª edición del Giro della Toscana, disputado sobre 189 kilómetros con salida y meta en Pontedera, Italia. El corredor del UAE Team Emirates atacó en el tramo final y cruzó en solitario la línea de meta, confirmando su gran momento y consolidándose como uno de los nombres más destacados de la temporada.

Así fue el triunfo de Isaac del Toro

La exigente prueba tuvo como punto clave el doble ascenso al Monte Serra, un reto que permitió a los escaladores marcar diferencias antes de los últimos kilómetros en terreno llano. Del Toro demostró una vez más su fortaleza física y capacidad táctica al despegarse en los últimos 28 kilómetros, logrando una ventaja de 10 segundos sobre el australiano Michael Storer, mientras que el ecuatoriano Richard Carapaz finalizó noveno a 18 segundos.

Este triunfo llega apenas tres días después de su victoria en el Gran Premio Industria & Artigianato de Larciano, donde se convirtió en el primer latinoamericano en ganar esa competencia. Con estas dos conquistas consecutivas, el ciclista de Ensenada reafirma su estatus como una de las promesas más sólidas del ciclismo internacional.

El Giro della Toscana, parte del calendario Europa Tour de la UCI, ha visto en los últimos años un dominio creciente de corredores extranjeros, rompiendo con la tradición italiana. Para el UAE Team Emirates, la victoria de Del Toro representa su triunfo número 82 en la temporada, superando ya el récord de 2024 y quedando a solo tres victorias de igualar la histórica marca de 85 de Columbia-HTC.

Isaac del Toro mantiene racha de ensueño

Con 14 victorias en 2025, Isaac del Toro firma una temporada de ensueño que incluye títulos en la Vuelta a Asturias, la Vuelta a Austria y la Vuelta a Burgos, además de etapas y clásicas de prestigio como Milano-Torino y el Giro d’Italia. A sus 21 años, el ciclista mexicano se perfila como un referente mundial y un orgullo para el deporte latinoamericano.

