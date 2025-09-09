¡Histórica! Andrea Becerra le da a México su primer título mundial individual en tiro con arco

México se ha consolidado como uno de los países a seguir en tiro con arco, tanto en Juegos Olímpicos como Panamericanos. Sin embargo, esta semana finalmente la delegación azteca celebró un título mundial y lo hizo de la mano de Andrea Becerra en dos ocasiones.

Ya desde el pasado domingo 7, la arquera tapatía hizo historia en la competenica por equipos a lado de Mariana Bernal y Adriana Castillo. México venció 236-231 a Estados Unidos en la Final y ganó el oro Gwangju 2025, lo que fue la primera medalla de oro para nuestro país en un Campeonato Mundial.

Ahora Becerra Arizaga mantuvo la línea y a nivel individual se impuso 147-146 ante la salvadoreña Sofía Paiz en la Final de arco compuesto, en una jornada marcada por el viento y la lluvia. Con ello, se mantiene como la mejor en el ranking en la modalidad de compuesto de World Archery, la federación internacional de esta disciplina.

Becerra hizo historia en Corea del Sur | X: @conadeoficial

Cumplió con el papel de favorita

La mexicana se mantuva a la cabeza de todas sus serias desde el primer duelo hasta la Final, en la cual Sofía Paiz también hizo historia y le dio a El Salvador su primera medalla mundialista en la rama individual. Solo por un momento Becerra se mostró titubeante cuando tiró dos nueves altos.

Con ello, llegó a su última flecha abajo en el marcador 137-146, pero sin perder la calma acertó justo dentro del aro de 10 para quedarse con el campeonato. "Tuve dificultades en la recta final y no veía casi nada, así que solo deseaba lo mejor, rezando a Dios o a quien fuera que respondiera, para que me diera una buena flecha, y al final salió bien".

HISTORY FOR MEXICO! 🇲🇽🏆

Andrea Becerra is WORLD CHAMPION — the first Mexican woman ever to win a compound world title! 🏹



Watch the champions’ match on archery+#WorldArchery pic.twitter.com/GG3UnkhQQw — World Archery (@worldarchery) September 9, 2025

"La flecha estaba completamente en mi lente y no podía ver nada, pero solo esperaba lo mejor. Hubo un momento en el que pensé: 'Quizás ya no pueda disparar, pero intentarlo es mejor que nada'", reconoció Andrea, que ha tenido un 2025 de ensueño, desde que tomó el liderato del ranking hasta la histórica medalla de este martes.

Andrea desbancó a la británica Ella Gibson del primer puesto del ranking mundial y sumó dos oros en etapas de Copa del Mundo (Florida en abril y Antalya en junio). A ello se sumó su oro hace un mes en los Juegos Mundiales en Chengdu, para cerrar con su oro en el Mundial en Gwangju.

Andrea se ha consolidado como figura este 2025 | X: @conadeoficial

"Lo deseaba de verdad. Un bronce en Yankton, una plata en Berlín. Fue mucho trabajo mental, pero duro", añadió Andrea, que ahora tiene en la mira la Copa del Mundo de Tiro con Arco Hyundai de Nanjing 2025 el próximo mes.

Tercera medalla para México en Corea del Sur

Con la conquista de Andrea, México suma tres medallas en la competencia. A los dos oros ya mencionados, se suma el bronce que Becerra logró a lado de Sebastián García en equipo mixto, que venció 158-157 a China Taipéi en otra dramática definición en la última flecha.

Becerra ya ganó tres medallas en el Mundial | X: @conadeoficial