Guadalajara Open 2025: Tres tenistas se dan de baja previo al torneo

La edición 2025 del Guadalajara Open, torneo WTA 500 que se juega en el Centro Panamericano de Tenis, comenzó este lunes, pero ya registraron las primeras bajas importantes que sacuden el cuadro principal.

Tras la fase de clasificación realizada el pasado fin de semana, se confirmaron las jugadoras que disputarían el main draw, sin embargo, tres de las favoritas no podrán competir.

Arranca el torneo | X

Bajas de último momento

La primera sorpresa fue la ausencia de la estadounidense Emma Navarro, quien llegaba como la mejor posicionada del torneo con el puesto 18 en el ranking mundial de la WTA. La estadounidense se dio de baja tras haber quedado fuera en tercera ronda de US Open, en su último torneo.

eLa canadiense Leylah Fernandez, número 28 del mundo, también se perderá el evento, al igual que la rusa Anna Kalinskaya, ubicada en el lugar 32 del ranking WTA. Estas bajas modifican considerablemente las expectativas del torneo.

Se dio de baja | AP

Favoritas al título

Con la ausencia de Navarro, Fernandez y Kalinskaya, la belga Elise Mertens, actual número 22 del mundo, se perfila como la gran favorita para conquistar el trofeo. También estará en la pelea la griega María Sakkari, quien ya ha levantado el título del Guadalajara Open en ediciones anteriores y busca repetir su éxito en tierras jaliscienses.

El Guadalajara Open 2025 promete ser un torneo emocionante a pesar de estas bajas, con un cuadro principal renovado y la posibilidad de que nuevas figuras sorprendan al público mexicano.

Buscará otro título en Guadalajara | AP