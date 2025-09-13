IndyCar no vendrá a México en 2026 por culpa de la Copa del Mundo

Las esperanzas de que la IndyCar pueda venir a México, al menos en 2026, se han esfumado después de que la propia categoría, mediante sus redes sociales, confirmara que no incluirán al Autódromo Hermanos Rodríguez en el calendario para el siguiente año.

En su página web, la IndyCar ha publicado un comunicado explicando las razones por las cuales no llegarán a México el año que viene, entendiendo que hay un problema de logística por las fechas en las que Indy tenía contemplado llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez, misma que se cruza con la Copa del Mundo.

El Autódromo tendrá que esperar para ver la Indy en México | AP

“Durante más de un año, hemos estado trabajando diligentemente para llevar la SERIE NTT INDYCAR al Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Si bien se lograron grandes avances junto con el grupo operativo del lugar y nuestro potencial promotor, en última instancia el impacto significativo de la Copa del Mundo del próximo año resultó demasiado desafiante para garantizar un evento exitoso dadas las fechas de verano disponibles", comentó Mark Miles, Presidente y director ejecutivo de Penske Entertainment Corp.

El Autódromo Hermanos Rodríguez se prepara para recibir el Gran Circo | MEXSPORT

Pato O'Ward da a conocer su postura

En el comunicado que la IndyCar liberó en su página web, el piloto mexicano de la categoría, Pato O'Ward, también dio a conocer su postura sobre la cancelación del Prix de la CDMX para 2026.

“Nadie quiere una carrera en México más que yo. Pero queremos crear un evento increíble que esté diseñado para durar. Eso requiere la fecha y el año adecuados para que los fanáticos y patrocinadores respalden plenamente nuestro deporte. Estoy motivado para llevar adelante este esfuerzo y participar en una futura carrera en mi país de origen", comentó el mexicano.

Pato O'Ward | AP