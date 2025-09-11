“Never Forget”: Así recordaron los equipos deportivos de EE.UU. el 11 de septiembre

Cada 11 de septiembre, la memoria colectiva de Estados Unidos revive uno de los episodios más dolorosos de su historia: los atentados terroristas que derribaron las Torres Gemelas en Nueva York en 2001. Más de dos décadas después, el impacto de aquel día continúa siendo recordado con solemnidad en todos los ámbitos de la sociedad, incluido el deportivo.

Las franquicias deportivas se unen al homenaje

Como ocurre cada año, las principales ligas deportivas del país—NFL, NBA, MLB y NHL—y sus equipos utilizaron sus redes sociales oficiales para publicar mensajes con el hashtag #NeverForget, en homenaje a las víctimas y como símbolo de unidad nacional.

El 11 de septiembre sigue grabado en la memoria estadounidense | AP

En Nueva York, epicentro de los ataques, los mensajes fueron especialmente emotivos. Destacó el gesto de los New York Yankees, una de las franquicias más representativas de la ciudad, así como el de los New York Mets, también de las Grandes Ligas.

La jornada conmemorativa también contó con mensajes de otras franquicias neoyorquinas como los Jets y los Giants de la NFL, los Rangers y los Islanders de la NHL, y los Knicks y Nets de la NBA.

Más allá de los mensajes: acciones simbólicas en los estadios

El tributo no se limitó a la ciudad de Nueva York. Equipos de distintas regiones del país, como los New England Patriots, los Dallas Cowboys, los Los Angeles Lakers y los Cleveland Browns, también compartieron mensajes conmemorativos a través de sus plataformas digitales.

Los equipos neoyorquinos no dejaron pasar el aniversario | CAPTURA

Además de las publicaciones en redes sociales, varias organizaciones deportivas participaron en actividades simbólicas como las 9/11 Stair Climbs, una tradición en la que atletas, personal y fanáticos suben escaleras en los estadios como homenaje a los bomberos y rescatistas que perdieron la vida el 11 de septiembre.

A través de gestos y palabras, el mundo del deporte en Estados Unidos reafirma año con año su compromiso con la memoria histórica del país. El recuerdo del 11 de septiembre no solo se mantiene vivo, sino que también encuentra en cada cancha, estadio y tribuna un espacio para honrar a las víctimas y reforzar el espíritu de unidad nacional.

Los Cowboys fueron una de las franquicias que se sumaron a los mensajes | @dallascowboys