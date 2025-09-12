Xplor Bravest Race regresa; adrenalina, aventura y más de 45 obstáculos por la supervivencia

Llega una edición más de Xplor Braves Race en la Riviera Maya, la competición se realizará con una ruta de 6 kilómetros que tendrá más de 45 obstáculos y pondrá a flote la agilidad física y mental para lograr la supervivencia.

Será la undécima edición de esta carrera que da paso a una nueva narrativa de transformación, equilibrio y desafío interior que se hará evidente en el parque de tirolesas más visitado del mundo con una narrativa titulada ‘‘El Origen".

Xplor l ESPECIAL

"El Origen" marcará el inicio de una saga de cuatro años que buscará transformar la experiencia de correr, con una mezcla de exploración física y emocional, dicha competición no tiene como fin ganar, simplemente quiere lograr sacar las virtudes de la mente más allá de la física.

Cuatro ediciones

A partir de esta edición iniciará la primera de cuatro que se plantean realizar, la primera de ellas: La Creación (Norte), posteriormente en los siguientes años se realizarán: La Transformación, El Descenso y La Renovación.

La competencia tendrá como diferencia, de las tradiciones, que no se premiará al ganador sino simplemente se busca la constancia de trabajo en equipo. Los competidores podrán pasar sus obstáculos a su ritmo para que puedan disfrutar del evento y sacar sus habilidades.

Competencia por la supervivencia l ESPECIAL

Competición internacional

Bravest Race es característica debido a su fuerza de reunir a miles de corredores nacionales e internacionales, personas que llegan desde Argentina, Colombia, Cuba, Venezuela, Estados Unidos y centro del país.



Destreza mental y física l ESPECIAL