Xplor Bravest Race regresa; adrenalina, aventura y más de 45 obstáculos por la supervivencia

Llega una edición más de Xplor Braves Race en la Riviera Maya, la competición se realizará con una ruta de 6 kilómetros que tendrá más de 45 obstáculos y pondrá a flote la agilidad física y mental para lograr la supervivencia.
Será la undécima edición de esta carrera que da paso a una nueva narrativa de transformación, equilibrio y desafío interior que se hará evidente en el parque de tirolesas más visitado del mundo con una narrativa titulada ‘‘El Origen".
"El Origen" marcará el inicio de una saga de cuatro años que buscará transformar la experiencia de correr, con una mezcla de exploración física y emocional, dicha competición no tiene como fin ganar, simplemente quiere lograr sacar las virtudes de la mente más allá de la física.
Cuatro ediciones
A partir de esta edición iniciará la primera de cuatro que se plantean realizar, la primera de ellas: La Creación (Norte), posteriormente en los siguientes años se realizarán: La Transformación, El Descenso y La Renovación.
La competencia tendrá como diferencia, de las tradiciones, que no se premiará al ganador sino simplemente se busca la constancia de trabajo en equipo. Los competidores podrán pasar sus obstáculos a su ritmo para que puedan disfrutar del evento y sacar sus habilidades.
Competición internacional
Bravest Race es característica debido a su fuerza de reunir a miles de corredores nacionales e internacionales, personas que llegan desde Argentina, Colombia, Cuba, Venezuela, Estados Unidos y centro del país.